Σήμερα Παρασκευή Συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Οι Βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Α και Ν και θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κ Μακεδονία , στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ΒΑ Στερεά, τη Β Εύβοια και την Κρήτη . Το βράδυ πάντως θα εξασθενήσουν , και θα περιοριστούν σημαντικά. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 20 με 23 βαθμούς.

Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Α και Ν και κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και το μεσημέρι απόγευμα βροχές ή μπόρες κυρίως στα Δ Ηπειρωτικά. Την Κυριακή γενικά βελτιωμένος καιρός , με απογευματινή αστάθεια στα Δ και Β Ηπειρωτικά. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο , το Σάββατο τοπικά 7 μποφόρ , την Κυριακή μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Τέλος τη Δευτέρα και την Τρίτη , γενικά αίθριος καιρός , με απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στο ΝΑ Αιγαίο τη Δευτέρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Άνεμοι: Β 4 με 6 και στα Α 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά που γρήγορα θα πυκνώσει και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το βράδυ Β με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς

