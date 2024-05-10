Λογαριασμός
Άστατος καιρός σήμερα Παρασκευή, λιγοστεύουν οι βροχές το Σάββατο, βελτιωμένος από την Κυριακή με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, αλλά σε άνοδο από την Κυριακή

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή  Συννεφιά , παροδικά αυξημένη.  Οι Βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Α και Ν και θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κ   Μακεδονία ,  στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ΒΑ  Στερεά, τη Β  Εύβοια και την Κρήτη . Το βράδυ πάντως  θα εξασθενήσουν , και θα περιοριστούν σημαντικά.  Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως  20 με 23 βαθμούς.

Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα Α και Ν και κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα  και το μεσημέρι απόγευμα βροχές ή μπόρες κυρίως στα Δ Ηπειρωτικά. Την Κυριακή γενικά βελτιωμένος καιρός , με απογευματινή αστάθεια στα Δ και Β Ηπειρωτικά. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο , το Σάββατο τοπικά 7 μποφόρ , την Κυριακή μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Τέλος τη Δευτέρα και την Τρίτη , γενικά αίθριος καιρός , με απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  3 με 5 μποφόρ και στο ΝΑ Αιγαίο τη Δευτέρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Αττική                                                                                                                                                                             

Καιρός σήμερα. άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα  και βελτίωση από αργά το απόγευμα.   Άνεμοι: Β  4 με 6 και στα Α 7 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 20 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά που γρήγορα θα πυκνώσει  και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και  σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το βράδυ Β με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς 

Καιρός Χριστίνα Σούζη
