Από σήμερα θα μπορούν οι 50.000 άνεργοι που έχουν ενταχθεί στο μητρώο ωφελούμενων του Β’ κύκλου της δράσης «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα» να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://voucher.gov.gr/ (αρχική σελίδα voucher.gov.gr) -> Ενότητα «Ενεργές Προσκλήσεις» -> Δ.ΥΠ.Α - Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης (πρόσκληση) -> Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης από τους Άνεργους Ωφελούμενους - Β΄ Κύκλος.

Τα προγράμματα θα εμφανίζονται, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.), καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, που έχουν δηλώσει.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU και έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους, στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε ψηφιακές ή πράσινες δεξιότητες, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με διά ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτισης), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και, όσοι επιτύχουν, θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.