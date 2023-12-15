Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι χθες Πέμπτη (14/12) στην 19χρονη Αϊσέ που έχασε τη ζωή της, μετά την παράσυρση από αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός, στην Ξάνθη.

Η κηδεία τελέσθηκε μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων της, τη μέρα που θα γινόταν 20 χρονών, και θα έσβηνε τα κεράκια στην τούρτα που είχαν ετοιμάσει φίλες της.

Αντί για γιορτή ωστόσο, συγγενείς και φίλοι στον Π. Ζυγό βυθίστηκαν στο πένθος. Απαρηγόρητοι οι δικοί της δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Ζητούν δικαιοσύνη

Να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να μην μείνει καμία σκιά γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το τραγικό δυστύχημα ζητούν συγγενείς και φίλοι.

Σε σχετικό διαδικτυακό κάλεσμα τονίζονται τα εξής:

«Σήμερα είπαμε το τελευταίο αντίο στο αγγελούδι μας. Ο πόνος μας είναι μεγάλος. Είναι ημέρα πένθους για εμάς. Δεν υπάρχουν λέξεις για να μπορέσουν να περιγράψουν αυτό που νιώθουμε. Θερμή παράκληση, όποιος γνωρίζει το παραμικρό ας επικοινωνήσει μαζί μας ώστε η υπόθεση να διαλευκανθεί. Να ησυχάσει η ψυχή της. Κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη για μας».

Στον αστυνομικό, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Συγκινούν οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ

Το δικό τους μήνυμα για τον άδικο χαμό της 19χρονης Αϊσέ έστειλαν μαθητές από το 2ο ΕΠΑΛ Ξάνθης.

Στη μνήμη της αδικοχαμένης Αϊσέ, οι μαθητές των τμημάτων ΒΥ2, ΒΥ3 σχημάτισαν με τις τσάντες τους το όνομά της στην αυλή του σχολείου τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.