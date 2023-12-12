Δημόσια τοποθετήθηκε για τον τραγικό χαμό της 50χρονης μητέρας στη Θεσσαλονίκη, την οποία κατασπάραξαν 3 σκυλιά του γείτονα μέσα στην αυλή της, η Εριέττα Κούρκουλου.

Διαβάστε: Σήμερα η κηδεία της 50χρονης που κατασπάραξαν σκυλιά στη Νεοχωρούδα

Η ευασιθητοποιημένη σε κοινωνικά ζητήματα επιχειρηματίας αντέδρασε στο περιστατικό μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, ρίχνοντας ευθύνες στον ιδιοκτήτη των σκυλιών.

« Ένα ζώο φτιαγμένο για να λατρεύει τον άνθρωπο, κατάφερε ένας ασυνείδητος να τον φτάσει να σκοτώνει.... Θέλω να πω ένα συγγνώμη για την τραγική κατάσταση αυτής της χώρας σε ότι αφορά την υπεύθυνη κηδεμονία ζώων συντροφιάς.» αναφέρει εκτός των άλλων.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Τώρα είναι αργά να μιλήσουμε… Μια γυναίκα πέθανε με έναν βασανιστικό τρόπο. Όμως όταν λέμε ότι δεν θα έπρεπε να αποκτά ο καθένας έναν σκύλο – ένα ζώο συντροφιάς, μας θεωρούν υπερβολικούς. Όταν περνάμε τους ενδιαφερόμενους από χίλιες διαδικασίες για να υιοθετήσουν έναν σκύλο, μας θεωρούν τρελούς. Γιατί είναι απλά ένας σκύλος. Σωστά;

Απλά ένας σκύλος που στα λάθος χέρια μπορεί να γίνει δολοφόνος. Ένα ζώο φτιαγμένο για να λατρεύει τον άνθρωπο, κατάφερε ένας ασυνείδητος να τον φτάσει να σκοτώνει. Γιατί έτσι αποφάσισε να καλύψει το κενό του ανδρισμού του. Γιατί έχει το “δικαίωμα” να κάνει ότι θέλει. Γιατί η υποχρεωτική στείρωση είναι αντισυνταγματική. Γιατί η καταγραφή των ζώων είναι λάθος. Γιατί ακόμα και πολλές φιλοζωικές οργανώσεις χαρίζουν ζώα από εδώ και από εκεί.

Θέλω να πω ένα συγγνώμη για την τραγική κατάσταση αυτής της χώρας σε ότι αφορά την υπεύθυνη κηδεμονία ζώων συντροφιάς. Ένα συγγνώμη που χάθηκε έτσι μια γυναίκα – μητέρα δύο παιδιών. Ένα συγγνώμη στα σκυλιά που θα τιμωρηθούν που έκαναν αυτό που τους έμαθε να κάνουν ένας ηλίθιος. Ένας ηλίθιος που είναι βέβαιο ότι δεν θα τιμωρηθεί ποτέ που και που θα προσπαθήσει να δικαιολογηθεί όταν του γίνει μια απλή σύσταση», έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.