Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κασσελάκης για προκρίσεις ελληνικών ομάδων: Η Ελλάδα που αγωνίζεται, ιδρώνει τη φανέλα και κερδίζει

«Τι εβδομάδα!» έγραψε ο Στέφανος Κασσελάκης

Κασσελάκης

Συγχαίρει στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη πρόκριση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του, στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ελληνική ομάδα σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης ποδοσφαίρου μετά από 53 χρόνια» έγραψε και πρόσθεσε: «Τι εβδομάδα! Ύστερα από τις προκρίσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, στο f4 του Βερολίνου. Η Ελλάδα που αγωνίζεται, ιδρώνει τη φανέλα και κερδίζει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark