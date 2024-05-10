Κασσελάκης για προκρίσεις ελληνικών ομάδων: Η Ελλάδα που αγωνίζεται, ιδρώνει τη φανέλα και κερδίζει

Συγχαίρει στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη πρόκριση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του, στα κοινωνικά δίκτυα.
«Ελληνική ομάδα σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης ποδοσφαίρου μετά από 53 χρόνια» έγραψε και πρόσθεσε: «Τι εβδομάδα! Ύστερα από τις προκρίσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, στο f4 του Βερολίνου. Η Ελλάδα που αγωνίζεται, ιδρώνει τη φανέλα και κερδίζει».
Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη πρόκριση. Ελληνική ομάδα σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης ποδοσφαίρου μετά από 53 χρόνια.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 9, 2024
Τι εβδομάδα! Ύστερα από τις προκρίσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, στο f4 του Βερολίνου.
Η Ελλάδα που αγωνίζεται, ιδρώνει τη…
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.