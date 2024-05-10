Κασσελάκης για προκρίσεις ελληνικών ομάδων: Η Ελλάδα που αγωνίζεται, ιδρώνει τη φανέλα και κερδίζει

Συγχαίρει στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη πρόκριση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του, στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ελληνική ομάδα σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης ποδοσφαίρου μετά από 53 χρόνια» έγραψε και πρόσθεσε: «Τι εβδομάδα! Ύστερα από τις προκρίσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, στο f4 του Βερολίνου. Η Ελλάδα που αγωνίζεται, ιδρώνει τη φανέλα και κερδίζει».

Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη πρόκριση. Ελληνική ομάδα σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης ποδοσφαίρου μετά από 53 χρόνια.

Τι εβδομάδα! Ύστερα από τις προκρίσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, στο f4 του Βερολίνου.

Η Ελλάδα που αγωνίζεται, ιδρώνει τη… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 9, 2024

