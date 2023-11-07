Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης οι γονείς της αδικοχαμένης Έμμας που τον Νοέμβριο του 2022, παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με συνέπεια να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγες μέρες αργότερα.

Σε δήλωσή της, έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, η μητέρα της Έμμας ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον φρικτό θάνατο του παιδιού της.

“Στο αμάξι δεν ήταν μόνο ένας, ήταν δύο. Ο οδηγός και ηθική αυτουργός που αυτή τη στιγμή προφυλάσσεται”, τόνισε και πρόσθεσε πως ένας χρόνος χωρίς την Έμμα είναι εφιάλτης. “Είναι σαν να ζούμε μια ταινία θρίλερ που δεν έχει τέλος. Ζητάμε δικαιοσύνη”, σημείωσε.

«Κανένα δικαστήριο δεν γυρίζει πίσω το παιδί μας»

Ο πατέρας της αδικοχαμένης 21χρονης ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος. Ο ίδιος υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι “δεν ισιώνεις από αυτό το πράγμα. Κανένα δικαστήριο δεν γυρίζει πίσω το παιδί μας. Πρέπει όμως να τιμωρηθεί αυτός για το κακό που έχει κάνει και αυστηρά για παραδειγματισμό για να συμμορφωθούν οι οδηγοί εκεί έξω. Κινδυνεύει το άλλο μου παιδί, κινδυνεύουν και τα δικά σας”.

Μάλιστα τόνισε ότι δεν ήθελε καν να δει τον κατηγορούμενο για τον θάνατο του παιδιού του. “Τον προστάτευαν κιόλας αντί να προστατεύουν εμάς”, δήλωσε.

“Έρευνα για να αποδείξουμε τη συμμετοχή και τρίτου προσώπου”

Για συνέχιση της έρευνας προκειμένου να αποδειχθεί ότι στο τραγικό συμβάν υπήρξε η εμπλοκή και τρίτου προσώπου, έκανε λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας της 21χρονης Έμμας, Νίκος Ρουσόπουλος.

Σε δηλώσεις του τόνισε ότι η εκδίκαση της υπόθεσης για τη θανατηφόρα παράσυρση της ατυχης Έμμας θα διαρκέσει αρκετά, καθώς είναι πάρα πολλά τα θέματα που πρέπει να αναδειχθούν και θα κληθούν 12 μάρτυρες.

“Αυτό που είπε και η οικογένεια είναι ότι δεν θα αρκεστεί μόνο στην παραδειγματική τιμωρία του συγκεκριμένου δράστη, αλλά θα συνεχίσουμε την έρευνα για να αποδείξουμε και τη συμμετοχή και τρίτου προσώπου το οποίο απηλλάγη, αλλά σκοπός της οικογένειας είναι να παραπεμφθεί”.

Όπως είπε ο κ. Ρουσόπουλος, συλλέγονται στοιχεία από αναρτήσεις στο διαδίκτυο “και βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια υπόθεση που όχι μόνο συγκλόνισε την Ελλάδα αλλά έχει και συνέχεια, όπως το περιστατικό στον Βόλο προχθές. Μην ξεχνάμε όλα τα τροχαία ατυχήματα με οδηγούς που οδηγούν πειραγμένα αυτοκίνητα ή που τα οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ”.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.