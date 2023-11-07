Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο για τους έξυπνους μετρητές, που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής ενεργειακής αγοράς.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΕΤΕπ Βέρνερ Χόγιερ και έγινε η τελετή υπογραφής για τη δανειακή συμφωνία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με τον ΔΕΔΔΗΕ για τους «έξυπνους μετρητές».

Τι είναι οι έξυπνοι μετρητές

Οι έξυπνοι μετρητές παρακολουθούν και ελέγχουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντάς πληροφορίες για τη χρήση, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν.

Με έναν έξυπνο μετρητή, οι καταναλωτές μπορούν να δουν πόσο ενέργεια καταναλώνουν οι συσκευές τους ανά ώρα, ημέρα ή μήνα.

Τα νοικοκυριά θα ειδοποιούνται μέσω μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο για την κατανάλωση που έκαναν ή για προγραμματισμένες διακοπές, βλάβες καθώς και τυχόν παραβιάσεις μετρητή, ενώ μέσω του διαδικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσής τους για διάστημα 24 μηνών πριν. Πρόσβαση στα παραπάνω στοιχεία θα έχουν οι καταναλωτές και μέσω μικρής οθόνης που θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό του σπιτιού του και θα είναι συνδεδεμένη με τον μετρητή.

Για τον καταναλωτή

Μεγιστοποίηση της διαφάνειας αναφορικά με τη μέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με πιστοποιημένες και συχνές μετρήσεις και με δυνατότητα πρόσβασης του ίδιου του χρήστη στα δεδομένα της κατανάλωσής του ακόμη και σε πραγματικό χρόνο. Ενισχύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο περαιτέρω η εμπιστοσύνη του καταναλωτή προς τους παρόχους των υπηρεσιών ενέργειας. Τα μετρητικά δεδομένα του καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας συλλέγονται, μεταφέρονται και διατηρούνται με ασφάλεια, αποφεύγονται προβλήματα από λάθη καταμέτρησης, από δυσκολία στην κατανόηση των κατ’ εκτίμηση λογαριασμών ή την επιβεβαίωση των στοιχείων. Δυνατότητα εξοικονόμησης. Ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να λαμβάνει ανταγωνιστικές προσφορές για προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος προσαρμοσμένα στο προφίλ της κατανάλωσής του και να επιλέγει ο ίδιος αυτό που θεωρεί οικονομικότερο. Μάλιστα, δίνεται τεχνικά η δυνατότητα ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας να αλλάζει προμηθευτή ακόμα και στη διάρκεια της ημέρας ενώ αξιοποιώντας λειτουργίες των μετρητών όπως multi-tariff και Time of Use δίνεται επίσης η δυνατότητα αλλαγής πακέτου ανάλογα με την περίοδο χρήσης, π.χ. ώρες αιχμής κατά τη διάρκεια της ημέρας, σαββατοκύριακο ή αργίες.

Δυνατότητα του καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας να λαμβάνει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας από την αγορά, π.χ. ιστορικά δεδομένα, ανάλυση προφίλ κατανάλωσης, προτάσεις για εξοικονόμηση, νέες υπηρεσίες όπως απόκριση για τη διαχείριση της ζήτησης.

Δυνατότητα για συμμετοχή του χρήστη σε μια ανταγωνιστική αγορά με το ρόλο του παρόχου υπηρεσιών ενέργειας. Οι έξυπνοι μετρητές επιτρέπουν τη μέτρηση ροών ενέργειας και προς τις δύο κατευθύνσεις και την καταγραφή της, με ανάλυση 15λέπτου (ελάχιστη περίοδος εκκαθάρισης της αγοράς), κάτι που μεταφράζεται στη δυνατότητα που δίνεται π.χ. σε μικροπαραγωγούς με φωτοβολταϊκά στέγης (που είναι επίσης και καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας) να πωλούν ενέργεια αλλά και να την αποθηκεύουν και να την παρέχουν στο δίκτυο όταν οι συνθήκες αγοράς είναι οι ευνοϊκότερες.

Δυνατότητα για συμμετοχή των καταναλωτών (prosumers πλέον) σε μια εξελιγμένη αγορά ως προμηθευτές ευελιξίας με αντίστοιχα ανταλλάγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμμετοχή των χρηστών στη μείωση της κατανάλωσης για τη μετατόπιση φορτίου σε ώρες αιχμής, ή αντίστοιχα, η αύξηση της κατανάλωσης όταν υπάρχει περίσσεια παραγωγή, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση και λειτουργία του δικτύου και της παραγωγής των ΑΠΕ. Οι υπηρεσίες αυτές καταμετρούνται και πιστοποιούνται μέσω του έξυπνου μετρητή που μετατρέπεται σε «πύλη» για τη διαδραστική αυτή σχέση του χρήστη με την αγορά και το δίκτυο.

Πηγή: skai.gr

