Εργατικό δυστύχημα στη Λαμία με θύμα 62χρονο - «Πιθανόν κάποιο ρούχο πιάστηκε στο γρανάζι, τον τράβηξε και τον διαμέλισε»

Ένα τραγικό συμβάν σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης σε εργοτάξιο επιχείρησης στην περιοχή της Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, ένας 62χρονος άνδρας εργαζόμενος έχασε την ζωή του, υπό άγνωστες για την ώρα συνθήκες την ώρα που δούλευε σε μηχάνημα δομικών υλικών

Όπως περιγράφει ο υποδιοικητής της Π.Υ Φθιώτιδας, Γιώργος Κρεμμύδας σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τους πιθανά κάποιο ρούχο του να “απορροφήθηκε” από το μηχάνημα και στην συνέχεια εκείνο με την μεγάλη δύναμη του να τράβηξε και τον άτυχο άνδρα στο εσωτερικό του ο οποίος έχασε πιθανά ακαριαία την ζωή του.

“Περίπου στις 08.00 το πρωί ειδοποιηθήκαμε σε μια τοπική επιχείρηση στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας, ένας εργάτης 62χρονος Έλληνας προσπάθησε να γρασάρει σε τεράστια γρανάζια που φτιάχνουν δομικά υλικά, με μια πρώτη εκτίμηση δικιά μας, κάποιο ρούχο του πιάστηκε στο γρανάζι τον τράβηξε μέσα και δυστυχώς τον διαμέλισε και βρεθήκαμε μπροστά σε ένα αποτροπαίο θέαμα. Με την συνδρομή της 7ης ΕΜΑΚ και της δικιά μας υπηρεσίας της Π.Υ Λαμίας, ολοκληρώθηκε μια πολύ δύσκολη επιχείρηση που κράτησε σχεδόν 2 ώρες.

Καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε τον άτυχο άνδρα, δυστυχώς νεκρό. Ξέρετε αυτά τα γρανάζια είναι τεράστια. Μιλάμε το μηχάνημα έχει κύκλο που είχε διάμετρο πάνω από 3 μέτρα. Η δύναμη ήταν τεράστια. Δυστυχώς ο άτυχος άνδρας δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Ο θάνατος δυστυχώς επήλθε ακαριαία”, τόνισε στον Lamia Polis 87.7 ο Γιώργος Κρεμμύδας υποδιοικητής Π.Υ Φθιώτιδας που βρέθηκε στο σημείο και συντόνισε την δύσκολη επιχείρηση.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος διενεργεί το Α.Τ Λαμίας

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.