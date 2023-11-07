Στον Ανακριτή θα απολογηθεί σήμερα, ο 33χρονος οδηγός μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε ένα βρέφος, το Σάββατο το βράδυ στο κέντρο του Βόλου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, θα εξεταστεί και το υλικό από τις κάμερες, το οποίο ζητήθηκε από την αστυνομία να συλλέξει από όλες τις επιχειρήσεις στην οδό Ιάσονος.

Συγκεκριμένα, υλικό από κάμερες ζητήθηκε από την είσοδο της οδού Ιάσονος, μέχρι και το σημείο του τροχαίου στην συμβολή με την οδό Αντωνοπούλου προκειμένου να ελεγχθεί η οδηγική συμπεριφορά του 33χρονου, πριν παρασύρει με την μηχανή του τον 53χρονο παππού, που κρατούσε στα χέρια του το μωρό.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Κυριακή και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα. Ο ίδιος ήταν σοκαρισμένος, και εξήγησε μόνο, ότι είδε τον παππού του βρέφους ξαφνικά μπροστά του και φρενάρισε. Στην Εισαγγελία δεν είχε κατατεθεί μέχρι χθες το πόρισμα της εξέτασης του αλκοτέστ, στο οποίο υποβλήθηκε.

Το τροχαίο έγινε στις 10 το βράδυ του Σαββάτου όταν ο παππούς προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο με το παιδί στην αγκαλιά.

Ο 53χρονος τραυματίστηκε και το παιδί εκσφενδονίστηκε στο πεζοδρόμιο.

Η 45χρονη γιαγιά του βρέφους, άρπαξε το παιδί από τον δρόμο και μπήκε αμέσως σε ταξί, ο οδηγός του οποίου είχε σταματήσει για να δει τι συνέβη.

Ο οδηγός ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες. Ο Διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών κινητοποίησε νευροχειρουργούς, χειρουργούς, αναισθησιολόγους και παιδιάτρους, ενώ σε δεύτερο χρόνο έφτασαν στο νοσοκομείο οι γονείς του παιδιού.

«Σώστε το παιδάκι μας»

Η γιαγιά του παιδιού φώναζε «σώστε το παιδάκι μας», ενώ ο παππούς που είχε σπασμένα πλευρά ήταν σχεδόν λιπόθυμος.

Το βρέφος οδηγήθηκε στην ανάνηψη και επί 1,5 ώρα προσπαθούσαν να το επαναφέρουν στη ζωή. Μετά από ανακοπή στον αξονικό, χάθηκε κάθε ελπίδα και τελικά στις 23:40 ξεψύχησε.

Η νεκροψία έδειξε πως το 3,5 μηνών κοριτσάκι, έφερε βαριές κακώσεις στο κεφάλι.

Βίντεο δείχνει τον παππού

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα παράλληλα, φαίνεται, ότι ο παππούς δεν ήταν δίπλα στο αυτοκίνητο αλλά προσπάθησε να περάσει το δρόμο έχοντας στην αγκαλιά του το παιδί, στέκεται και εκείνη την ώρα χτυπιέται απ΄το δίκυκλο.

«Άκουσα ένα μπαμ, βγήκα έξω», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA ενώ το τραγικό συμβάν έχει συμβεί μπροστά στους γονείς. Αμέσως στο σημείο μαζεύεται κόσμος που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την τραγωδία που έχει συμβεί. Είχαν βγει έξω οικογενειακά για φαγητό και κανείς δεν περίμενε το κακό που θα τους συνέβαινε.

Συγκλονισμένος ο πατέρας

Ο πατέρας του βρέφους δήλωσε ότι «Είμαι συντετριμμένος εγώ και η οικογένειά μου. Δεν υπάρχουν λόγια. Έχουμε δικηγόρο και έχει αναλάβει όλα τα διαδικαστικά. Αυτός ο άνθρωπος μας κατέστρεψε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.