Θεσσαλονίκη: Διεκόπη για αύριο η δική για τον θάνατο της Έμμας μετά τη φονική παράσυρση

Διεκόπη για αύριο το πρωί η δίκη για τον θάνατο της 21χρονης Έμμας, η οποία παρασύρθηκε πεζή και εγκαταλήφθηκε, από Ι.Χ. αυτοκίνητο, τον Νοέμβριο του 2022 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα από την πλευρά του κατηγορούμενου για αναβολή της δίκης, λόγω αλλαγής συνηγόρου και αποφάσισε η υπόθεση να εκδικαστεί αύριο νωρίς το πρωί.

Σε περίπτωση που δεν καταφέρει ο συνήγορος του κατηγορούμενου να παραστεί στην αυριανή δίκη, το δικαστήριο έχει ήδη διορίσει άλλο συνήγορο.

Το χρονικό

Η άτυχη Έμμα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος Αλβανός με συνοδηγό 19χρονη, στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας.

Ο οδηγός εγκατέλειψε αιμόφυρτη και σοβαρά τραυματισμένη τη νεαρή φοιτήτρια της Κτηνιατρικής και λίγες ημέρες μετά, παραδόθηκε στις Αρχές.

Η 21χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου μερικές ημέρες αργότερα κατέληξε. Η οικογένειά της αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα της 21χρονης.

Σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, ο 27χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια.

Με το ίδιο βούλευμα απαλλάχθηκε των ποινικών της ευθυνών η 19χρονη συνοδηγός του οχήματος, η οποία κατηγορείτο για συνέργεια στην επικίνδυνη οδήγηση και στην εγκατάλειψη.

Το πρωί της Τρίτης στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασαν οι γονείς της Έμμας, όπου τους περίμεναν φίλοι και συμφοιτητές της 21χρονης Έμμας, στην είσοδο των Δικαστηρίων.

