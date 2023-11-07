Στον ανακριτή για να απολογηθεί έφθασε το πρωί της Τρίτης, ο 33χρονος οδηγός της μηχανής που τραυμάτισε θανάσιμα το 4 μηνών κοριτσάκι το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο του Βόλου, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Ο άνδρας παραμένει σε κράτηση στο ΑΤ Βόλου, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και ο ίδιος σε κατάσταση σοκ, είναι συντετριμμένος και δεν μιλά καθόλου, ενώ δείχνει να μην έχει αντίληψη όσων συμβαίνουν γύρω του.

Την Κυριακή ο 33χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα υπηρεσίας όπου εξήγησε μόνο πως είδε ξαφνικά μπροστά του τον 54χρονο παππού του βρέφους και φρέναρε. Ωστόσο στην άσφαλτο στο σημείο του δυστυχήματος δεν βρέθηκαν σημάδια από τις ρόδες της μηχανής που θα καταδείκνυαν κάτι τέτοιο.

Μέχρι χθες, στις εισαγγελικές αρχές του Βόλου δεν είχαν κατατεθεί τα αποτελέσματα του αλκοτέστ στο οποίο είχε υποβληθεί ο 33χρονος, κάτι που αναμένεται να συμβεί σήμερα εκτός απροόπτου.

Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να κατατεθεί σε ανακριτή και εισαγγελία το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες καταστημάτων στο σημείο που κατέγραψαν το τραγικό δυστύχημα αλλά και όλες τις επιχειρήσεις της οδού Ιάσονος, από την είσοδό της ως την μοιραία διασταύρωση, προκειμένου να ελεγχθεί η οδηγική συμπεριφορά του 33χρονου και πριν το τροχαίο.

