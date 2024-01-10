Προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο πήραν από τον 4ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 41 ετών εγκύου, η σορός της οποίας βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε θαμνώδη δασική έκταση κοντά στο Μονοπήγαδο, έξω από τη Θεσσαλονίκη, επτά 24ωρα μετά την εξαφάνισή της.

Πρόκειται για τον 39χρονο σύντροφό της και τον 34χρονο φίλο του, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης και ληστεία (όλες σε βαθμό κακουργήματος και κατά συναυτουργία), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Εξεταζόμενοι προανακριτικά από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ο πρώτος αρνήθηκε τις κατηγορίες και επιφυλάχθηκε για περαιτέρω διευκρινήσεις στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ενώ ο δεύτερος φέρεται να αποδέχθηκε μόνο τη συμμετοχή του στη ληστεία.

Δίωξη στον 39χρονο για βιασμό της αδελφής του

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο 39χρονος έχει καταγγελθεί στο πρόσφατο παρελθόν από την αδελφή του για βιασμό. Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία της αδελφής (τον Ιούνιο του 2022) στο Τμήμα Ασφαλείας Πυλαίας - Χορτιάτη.

Μόλις πριν από λίγο καιρό ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος του για βιασμό, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών και παράνομη οπλοφορία, ενώ η δικογραφία βρίσκεται προς χρέωση στις ανακριτικές αρχές.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, στις 22.00 το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, η Γεωργία έφυγε από την εργασία της και μετέβη με το σύντροφό της στο σπίτι του. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα δέχτηκε επίθεση από τον 34χρονο, ο οποίος είχε προσυνεννοηθεί με τον σύντροφό της και ενεργούσε σύμφωνα με σχέδιο που είχαν καταστρώσει οι δυο τους. Αφού ο ίδιος την ακινητοποίησε με την απειλή μαχαιριού, στη συνέχεια ο 39χρονος φέρεται να της έδεσε τα χέρια με χειροπέδες και τη φίμωσε με ταινία συσκευασίας.

Στη συνέχεια τη μετέφεραν στο υπνοδωμάτιο, όπου τη μαχαίρωσαν στο λαιμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έβαλαν μαζί τη σορό της γυναίκας σε μπαούλο και με το αυτοκίνητο του φίλου του συντρόφου της την οδήγησαν στην ερημική τοποθεσία έξω από τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου άφησαν το άψυχο σώμα της. Σημειώνεται ότι το πτώμα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε σε δασώδη περιοχή, όπως υπέδειξε ο φίλος του συντρόφου της.

Επιστρέφοντας, επιχείρησαν να καταστρέψουν τα ίχνη και τα πειστήρια του εγκλήματος, καθαρίζοντας το διαμέρισμα και πετώντας διαδοχικά σε διάφορα σημεία της Καλαμαριάς πειστήρια του εγκλήματος. Πέταξαν τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείμενα της Γεωργίας, το μαχαίρι και το στρώμα πάνω στο οποίο δολοφονήθηκε το θύμα και έφερε ίχνη αίματος, τοποθέτησαν άλλο στρώματα στο κρεβάτι, και άρπαξαν από το θύμα 80 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

