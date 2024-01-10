Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασαν πριν από λίγη ώρα οι δύο κατηγορούμενοι της άγριας δολοφονίας της άτυχης Γεωργίας στην Καλαμαριά, που σόκαρε το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 39χρονος φερόμενος ως δράστης και ο 34χρονος συνεργός του θα περάσουν το «κατώφλι» του 4ου τακτικού ανακριτή, ενώ αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως εις βάρος του συντρόφου της άτυχης γυναίκα και του 34χρονου φίλου του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της διακοπής κύησης, της ληστείας (όλες κατά συναυτουργία), όπως επίσης και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, στις 22.00 το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, η Γεωργία έφυγε από την εργασία της και μετέβη με το σύντροφό της στο σπίτι του. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα δέχτηκε επίθεση από τον 34χρονο, ο οποίος είχε προσυνεννοηθεί με τον σύντροφό της και ενεργούσε σύμφωνα με σχέδιο που είχαν καταστρώσει οι δυο τους. Αφού ο ίδιος την ακινητοποίησε με την απειλή μαχαιριού, στη συνέχεια ο 39χρονος φέρεται να της έδεσε τα χέρια με χειροπέδες και τη φίμωσε με ταινία συσκευασίας.

Στη συνέχεια τη μετέφεραν στο υπνοδωμάτιο, όπου τη μαχαίρωσαν στο λαιμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έβαλαν μαζί τη σορό της γυναίκας σε μπαούλο και με το αυτοκίνητο του φίλου του συντρόφου της την οδήγησαν στην ερημική τοποθεσία έξω από τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου άφησαν το άψυχο σώμα της. Σημειώνεται ότι το πτώμα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε σε δασώδη περιοχή, όπως υπέδειξε ο φίλος του συντρόφου της.

Επιστρέφοντας, επιχείρησαν να καταστρέψουν τα ίχνη και τα πειστήρια του εγκλήματος, καθαρίζοντας το διαμέρισμα και πετώντας διαδοχικά σε διάφορα σημεία της Καλαμαριάς πειστήρια του εγκλήματος. Πέταξαν τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείμενα της Γεωργίας, το μαχαίρι και το στρώμα πάνω στο οποίο δολοφονήθηκε το θύμα και έφερε ίχνη αίματος, τοποθέτησαν άλλο στρώματα στο κρεβάτι, και άρπαξαν από το θύμα 80 ευρώ.

