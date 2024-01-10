«Υπάρχει μία κατάσταση ταραχής και σοκ από την πλευρά του κατηγορουμένου» δήλωσε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ' ο δικηγόρος του 39χρονου, Όθωνας Παπαδόπουλος.

Σημειώνεται πως ο 39χρονος κρατείται μαζί με τον 34χρονο φίλο του ως δράστες δολοφονίας της 41χρονης εγκύου από τη Θεσσαλονίκη.

«Είμαι σε πολύωρες επαφές μαζί του προκειμένου να ολοκληρωθεί η θέση του που θα διατυπωθεί στην απολογία του, στον ανακριτή», συμπλήρωσε

«Η αλήθεια είναι πως ο συνεργός του 39χρονου δίνει μία απολογία η οποία περιλαμβάνει πολλές λεπτομέρειες και είναι αναλυτική, έχει βέβαια κάποια κενά, ασάφειες και έλλειψη σειράς στην αλληλουχία των γεγονότων. Το σίγουρο είναι ότι η απολογία του 34χρονου συγκατηγορουμένου οδήγησε στην ανακάλυψη της σορού της άτυχης Γεωργίας οπότε σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι ήταν ακριβής» δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Η αρχική τοποθέτηση του 39χρονου είναι ότι δεν έχει καμία σχέση και έμαθε για την Γεωργία όταν το πληροφορήθηκαν και οι Αρχές», τόνισε

«Οι ώρες που υποστηρίζει ο 34χρονος ότι έφυγε από το σπίτι δεν αποδεικνύονται από το βιντεοληπτικό υλικό»

Σχετικά με τον συγκατηγορούμενο και τις ώρες που υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν εντός της οικίας ο κ. Παπαδόπουλος δήλωσε:

«Δε φαίνεται σε καμία από τις κάμερες να βγαίνει ο συγκατηγορούμενος από το σπίτι, ο ίδιος λέει μια ιστορία: ''ότι έφυγε από το σπίτι και μετά τον ειδοποίησε ότι η Γεωργία δεν ήταν πλέον στη ζωή, γιατί είχε κατέβει στο αυτοκίνητο και δεν ήταν μπροστά στο περιστατικό''. Δεν φαίνεται από τις κάμερες να βγαίνει από το σπίτι την ώρα που αυτός υποστηρίζει, βγαίνει πολύ αργότερα, πράγμα που σημαίνει ότι θέλει να θέσει τον εαυτό του έξω από το κάδρο τη συγκεκριμένη ώρα αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται από βιντεοληπτικό υλικό», δήλωσε

Τέλος, σχετικά με τον 39χρονο σύντροφο της 41χρονης Γεωργίας ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει «Σύμφωνα με τη θέση που έχει διατυπώσει εξαρχής, ο πελάτης μου αρνείται την συμμετοχή στην πράξη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.