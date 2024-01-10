Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση δολοφονίας της 41χρονης Γεωργίας από τον 39χρονο σύντροφό της και τον 34χρονο φίλο του. Η σορός της γυναίκας βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, μια εβδομάδα μετά την εξαφάνισή της.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, ο 39χρονος έχει καταδικαστεί ήδη τρεις φορές για τον ξυλοδαρμό της αδερφής του, ενώ υπάρχουν και αναφορές για κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, σε βάρος του 39χρονου έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος της αδερφής του, ενώ η δικογραφία είναι στα χέρια ανακριτή.

Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν σήμερα από τον 4ο τακτικό ανακριτή προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο.

Υπενθυμίζεται πως εις βάρος του συντρόφου της άτυχης γυναίκα και του 34χρονου φίλου του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της διακοπής κύησης, της ληστείας (όλες κατά συναυτουργία), όπως επίσης και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.