Τροχαίο με εγκλωβισμό και τραυματισμό 25χρονης συνέβη έξω από τη Λάρισα το πρωί

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το τροχαίο ατύχημα έγινε στην ε.ο. Λάρισας – Τρικάλων και συγκεκριμένα στο ύψος της Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής, στις 11:30 π.μ. περίπου, όταν αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο κι εξετράπη της πορείας του.

Από το ατύχημα εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε η οδηγός του οχήματος. Για το περιστατικό συνέδραμε η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την τραυματία στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Πηγή: skai.gr

