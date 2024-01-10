Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοβαρό τροχαίο στην Λάρισα - Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και εγκλωβίστηκε 25χρονη οδηγός

Για τον απεγκλωβισμό της νεαρής γυναίκας επιχείρησε η Πυροσβεστική

Τροχαίο στη Λάρισα

Τροχαίο με εγκλωβισμό και τραυματισμό 25χρονης συνέβη έξω από τη Λάρισα το πρωί

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το τροχαίο ατύχημα έγινε στην ε.ο. Λάρισας – Τρικάλων και συγκεκριμένα στο ύψος της Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής, στις 11:30 π.μ. περίπου, όταν αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο κι εξετράπη της πορείας του.

Από το ατύχημα εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε η οδηγός του οχήματος. Για το περιστατικό συνέδραμε η Πυροσβεστική, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την τραυματία στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τροχαίο ατύχημα Λάρισα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark