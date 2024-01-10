Την έναρξη νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ.1 ν.5024/2023 (Α’ 41), η οποία πιστοποιεί τις υφιστάμενες χρηματικές οφειλές προς τους Χρηματοδοτικούς Φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του gov.gr και ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet.

Η νέα υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστά τη θεσμοθετημένη από το Ν. 5072/2023 υποχρέωση των servicers να εγκαταστήσουν εφαρμογές και συστήματα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δανειοληπτών μέχρι την 30η Μαρτίου 2024.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων οφειλετών στη χρήση της πλατφόρμας βεβαίωσης οφειλών λειτουργεί υποστηρικτική υπηρεσία από τους εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας κατόπιν ραντεβού μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myEGDIXlive.gov.gr ή καλώντας στο 213 212 5730.

