Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε στη Θεσπρωτία, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο αυτοκίνητο στην Ηγουμενίτσα.

Ο οδηγός του οχήματος είχε τα ναρκωτικά πολύ καλά κρυμμένα σε ειδικές κρύπτες, ωστόσο η «Lussy», ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης, εντόπισε σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στη βάση της δεξαμενής του υγραερίου καθώς και κάτω από τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού, 79 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 74 κιλών και 886 γραμμαρίων.

Για την υπόθεση συνελήφθη άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.

Το αυτοκίνητο και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.