Κινηματογραφική ήταν η καταδίωξη ενός οχήματος από περιπολικό της αστυνομίας χθες στη μεθοριακή περιοχή του Κιλκίς, καθώς ο δράστης όταν κλήθηκε να σταματήσει για έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιπολικό έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα να βγει από την πορεία του και να ανατραπεί, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός των αστυνομικών.

Στη συνέχεια το όχημα που οδηγούσε ο ημεδαπός εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να έχει ακινητοποιηθεί ενώ στο εσωτερικό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 54 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους 85 κιλών και 438 γραμμαρίων.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός 41χρονου Έλληνα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για εισαγωγή ναρκωτικών.

Το παραπάνω όχημα που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε, ενώ γίνονται αναζητήσεις για τον εντοπισμό του άνδρα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

