Τουρκία: Ο στρατός «εξουδετέρωσε» 32 μαχητές του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ

Ο τουρκικός στρατός «εξουδετέρωσε» 32 μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν σε διάφορες περιοχές του βόρειου Ιράκ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν στις περιοχές Χαφτανίν, Γκάρα και Χαρκούκ του βόρειου Ιράκ.

Οι τουρκικές διασυνοριακές επιθέσεις στο βόρειο Ιράκ αποτελούν πηγή έντασης με τη Βαγδάτη εδώ και πολλά χρόνια. Η Άγκυρα ζητά περισσότερη συνεργασία από το Ιράκ για την αντιμετώπιση των Κούρδων ανταρτών και η Βαγδάτη τον Μάρτιο χαρακτήρισε «απαγορευμένη οργάνωση» το ΡΚΚ.

Τον περασμένο μήνα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε συνομιλίες με Ιρακινούς αξιωματούχους στη Βαγδάτη και το Αρμπίλ για τη συνεχιζόμενη παρουσία του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ, καθώς και για άλλα ζητήματα. Αργότερα είπε ότι πιστεύει πως το Ιράκ βλέπει ότι είναι αναγκαία η εξουδετέρωση του PKK.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

