Ερευνα της Braincandy που μετρά τα επίπεδα του Customer Experience (CX) στην Ελλάδα, έβαλε και φέτος -για 6η χρονιά- στο μικροσκόπιο 70 μάρκες από 10 διαφορετικούς κλάδους, σε μία προσπάθεια της Braincandy να παρακινήσει τις εταιρείες να βλέπουν όχι μόνο εντός αλλά και εκτός των αυστηρών ορίων του κλάδου τους, καθώς αυτοί είναι που διαμορφώνουν τις προσδοκίες των ανθρώπων.

Εκτός από τους μεγάλους νικητές και τους χαμένους του CX, η έρευνα μεταξύ άλλων ανέδειξε και κάποια βασικά συμπεράσματα που αφορούν κάθε εταιρεία, σε κάθε κλάδο.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας:

Χωρίς μεγάλες μεταβολές το γενικότερο επίπεδο εξυπηρέτησης στην Ελλάδα το 2023, με τον κλάδο της ενέργειας να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση, παραμένοντας ωστόσο στην τελευταία θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Το δημόσιο (gov.gr, ΕΦΚΑ και ΚΕΠ) συνεχίζει να βελτιώνει την εμπειρία που προσφέρει στους πολίτες. Το gov.gr συγκεκριμένα, είχε φέτος την δεύτερη καλύτερη επίδοση ανάμεσα σε 70 εταιρείες, θέτοντας πλέον νέα στάνταρ για τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Αυτό που φαίνεται να αποζητούν οι Έλληνες περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι να κάνουν την δουλειά τους εύκολα και απλά. Παρά την εστίαση της CX πολιτικής των εταιριών στο ευγενικό προσωπικό, αυτό που φαίνεται να κάνει τη διαφορά είναι η απλοποίηση των διαδικασιών.

Η σημαντικότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων στη διαμόρφωση της συνολικής εμπειρίας από μια μάρκα αυξήθηκε. Παράλληλα όμως, φαίνεται μια ξεκάθαρη προτίμηση προς την “φυσική επαφή” όσο οι άνθρωποι μεγαλώνουν.

