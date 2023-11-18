Στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα, κατηγορούμενου για υπόθεση ναρκωτικών, προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής, στην Κυψέλη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατόπιν σχετικού εντάλματος σύλληψης.

Ειδικότερα, το Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2023, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε όχημα, στο οποίο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, εντοπίστηκαν, σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, -119- αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -85,2- γραμμάρια κοκαΐνης, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Κατόπιν προανακριτικών ερευνών αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος ως ο ιδιοκτήτης του εν λόγω οχήματος, ενώ, από τις περαιτέρω έρευνες, προέκυψε ότι χρησιμοποιούσε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, σε εκτέλεση του οποίου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Από τις σωματικές έρευνες, καθώς και από τις έρευνες στην οικία του και στο διαμέρισμα-αποθηκευτικό χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-103,25- γραμμ. κοκαΐνης,

-1.010- ευρώ,

-100- δολάρια,

πλήθος κινητών και καρτών SIM,

κοσμήματα,

-2- κλειδιά οικιών,

τμήματα σελοφάν,

αποδείξεις και ιδιόχειρες σημειώσεις.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εκτελέσεων Ποινών και παραπέμφθηκε στην αρμόδια Ανακρίτρια Ναρκωτικών.

