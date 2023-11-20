Ακαθάριστοι είναι αρκετοί υπόνομοι στην Καλλιθέα όπως κατήγγειλαν κάτοικοι της περιοχής στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».

Στο σημείο που βρέθηκε η κάμερα του ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας είχαν γίνει κάποια έργα. Ωστόσο, στη συνέχεια δεν καθαρίστικαν οι υπόνομοι όπως θα έπρεπε να γίνει προκειμένου να μην παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Πηγή: skai.gr

