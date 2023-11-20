Λογαριασμός
kataggelies@skai.gr: Ακαθάριστοι υπόνομοι στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

Στο σημείο που βρέθηκε η κάμερα του ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας είχαν γίνει κάποια έργα ωστόσο, στη συνέχεια δεν καθαρίστικαν οι υπόνομοι

Υπόνομοι καλλιθεα

Ακαθάριστοι είναι αρκετοί υπόνομοι στην Καλλιθέα όπως κατήγγειλαν κάτοικοι της περιοχής στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».

Στο σημείο που βρέθηκε η κάμερα του ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας είχαν γίνει κάποια έργα. Ωστόσο, στη συνέχεια δεν καθαρίστικαν οι υπόνομοι όπως θα έπρεπε να γίνει προκειμένου να μην παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα. 

