«Τεράστιος ήταν ο πόνος όταν είδα το καράβι να έχει υποστεί ζημιά από την κακοκαιρία», είπε ο κ. Καλίνος αρχικελευστής του ιστορικού πλοίου «Βέλος», μιλώντας στον ΣΚΑΪ και προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι παρά το γεγονός ότι το πλοίο δεν κινδύνευσε «κινδύνευσε να βυθιστεί η ηθική μας συνείδηση».

Όπως τόνισε το ιστορικό πλοίο δεν βρισκόταν σε σωστή θέση και δεν ήταν δεμένο με ασφάλεια : «έπρεπε να βρίσκεται στον πρώτο προβλήτα και να ήταν σωστά δεμένο», είπε

Σημειώνεται ότι το θρυλικό αντιτορπιλικό πλοίο υπέστη ρήγμα, ενώ από τη δύναμη των κυμάτων προκλήθηκαν ζημιές στο ντεκ της νέας παραλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.