Ένα βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του 29χρονου πιλότου του F-16 από παραπλέον πλοίο, μετά την πτώση του αεροσκάφους χθες Τετάρτη στη νήσο Ψαθούρα, ήρθε στη δημοσιότητα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η διάσωση έγινε κάτω υπό εξαιρετικά άσχημες συνθήκες καθώς οι άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή ήταν ισχυροί με αποτέλεσμα τα κύματα να είναι τεράστια.

Το βίντεο ανήρτησε η οργάνωση Sea Shepherd και καταγράφεται ο καπετάνιος του παραπλέοντος πλοιαρίου, «Εμμάνουελ Μπρόνερ» να μιλάει για τις δυσκολίες της διάσωσης καθώς σπεύδει στο σημείο που κατέπεσε το F-16 για να περισυλλέξει τον πιλότο ο οποίος έμεινε για μιάμιση ώρα στη θάλασσα με τη λέμβο του.

«Μόλις μας ενημέρωσε το λιμενικό για την πρώτη του αεροσκάφους F16 στην Ψαθούρα σπεύσαμε στο σημείο. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε η βοήθειά μας καθώς όλα πήγαν καλά για τον νεαρό πιλότο. Το σκάφος μας, ο καπετάνιος και οι εθελοντές μας είναι πάντα έτοιμα για κάθε περίσταση όπου θα ζητηθεί η συμβολή μας από τις τοπικές αρχές», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Μόλις έγινε γνωστή η πτώση του μαχητικού, αμέσως ειδοποιήθηκαν όλα τα παραπλέοντα σκάφη να κατευθυνθούν προς την συγκεκριμένη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.