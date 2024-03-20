Σώος περισυνελέγη από τη θάλασσα μεταξύ Αλονήσου και Χαλκιδικής ο χειριστής του μαχητικού F16 το οποίο εγκατέλειψε με το εκτινασσόμενο κάθισμα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια άσκησης. Ο υποσμηναγός πάλευε επί μιάμιση ώρα με τα κύματα καθώς επικρατούσαν αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ήταν 33 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι όταν σήμανε συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο πιλότος ενός F16 μπλοκ 52 plus αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος του.



Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την 110 πτέρυγα μάχης στη Λάρισα. Ο πιλότος αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει κοντά στη νησίδα Ψαθούρα των Βορείων Σποράδων. Ευτυχώς ο χειριστής κατάφερε να χρησιμοποιήσει με επιτυχία το σύστημα εγκατάλειψης του αεροσκάφους και να πέσει στη θάλασσα.

Αμέσως απογειώθηκε ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης από τη Λήμνο ενώ στην περιοχή έσπευσαν σκάφη του λιμενικού και παραπλέοντα.

Δύο λεπτά μετά τις τρεις οι διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν από τη θάλασσα τον χειριστή. Ο πιλότος που παλευε μέσα στη θάλασσα για 1,5 ώρα μεταφέρθηκε άμεσα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ, Λουίζα Κροντήρη, η αξονική και η μαγνητική βγήκαν καθαρές. Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί εκτιμούν πως δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Ωστόσο θα παραμείνει νοσηλευόμενος τουλάχιστον για ένα 24ωρο για προληπτικούς λόγους. Ο ίδιος σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση ενώ στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται η σύζυγός του ενώ αναμένεται να φτάσει στο νοσοκομείο και ο πατέρας του.

«Από ότι άκουσα, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, είναι καλά, ήταν καλά στην υγεία του, ήταν μέσα σε μια μικρή βάρκα λέει, είχε ανοίξει προφανώς η μικρή βάρκα», ανέφερε ψαράς.

Ο χειριστής του F16 δεν έκρυβε την αγάπη του για την δουλειά του.



Όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει θα κληθεί να δώσει πληροφορίες για το ατύχημα, ενώ η έρευνα των αρμοδίων κλιμακίων της πολεμικής αεροπορίας θα δώσει απαντήσεις για τα αίτια της πτώσης του f 16.

Όπως μεταδίδει ο Γιάννης Παλιούρας, η άσκηση «Ιέραξ» στην οποία συμμετείχε ο χειριστής του μαχητικού F16 σημαίνει ότι πολλαπλά αεροσκάφη με πολλαπλά ζεύγη, 4 στην προκειμένη περίπτωση εκτελούν αερομαχίες, σκληρές και κλειστές, χωρίς σχεδόν όρια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πιλότος ανέφερε πρόβλημα στον κινητήρα. Δεν είναι ωστόσο γνωστή η φύση του προβλήματος ή το τι το προκάλεσε αλλά αυτή είναι η πρώτη εικόνα για τους λόγους της πτώσης του αεροσκάφους. Στο σημείο αυτό συνάδελφοί του ενημερώνουν ότι υπάρχει εγκατάλειψη και ευτυχώς βλέπουν να έχει ανοίξει θόλος από αλεξίπτωτο. Την ίδια ώρα, στο κέντρο επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας το στίγμα του αεροσκάφους γίνεται κόκκινο.

Έτσι γίνεται η εκτίναξη πιλότου μαχητικού

Στο βίντεο παρουσιάζεται πως γίνεται η εκτίναξη πιλότου μαχητικού.Το κάθισμα του αεροσκάφους εκτινάζεται. Στην συνέχεια μηχανισμός απελευθερώνει αλεξίπτωτο που κρατά τον πιλότο. Αυτοματοποιημένα κόβονται οι ιμάντες και το κάθισμα απομακρύνεται και στη συνέχεια χαμηλώνει σιγά σιγά. Κάτω από τους γλουτούς, υπάρχει το πακέτο των σωστικών όπου υπάρχουν πράγματα που τον κρατούν στη ζωή όταν φτάνει στο νερό. Μεταξύ αυτών βάρκα, σωσίβιο και ένα ολόκληρο κιτ. Την ώρα της εκτόξευσης ο πιλότος είναι αναίσθητος καθώς υπερβαίνει τα ανθρώπινα όρια αντοχής. Όποτε όλα γίνονται μηχανικά και αυτόματα διότι είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ίδιος. Συνήθως πριν φτάσει στο έδαφος επανέρχονται οι αισθήσεις του πιλότου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δεδομένο. Οι κατασκευαστές θεωρούν πως ο πιλότος δεν ανακτά τις αισθήσεις του ακόμα και όταν φτάσει στο νερό. Τότε μέσω των αισθητηρων που έχει πάνω το σωσίβιο φουσκώνει, ταυτόχρονα φουσκώνει και το βαρκάκι που είναι δεμένο πάνω στο πόδι του.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες ο πιλότος και ο εξοπλισμός του λειτούργησαν άψογα.

