Οι μηχανισμοί του εκτινασσόμενου καθίσματος στο μαχητικό αεροσκάφος F16 Block 52+ που κατέπεσε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χαλκιδικής και της Αλοννήσου, σε συνδυασμό με την ψυχραιμία, την εμπειρία και την εκπαίδευση του χειριστή, απέβησαν καθοριστικοί παράγοντες για τη σωτηρία του.



Ο 29χρονος πιλότος το μεσημέρι της Τετάρτης ανέφερε πρόβλημα στον κινητήρα κατά την άσκηση «Ιέραξ» που προβλέπει σκληρές κλειστές αερομαχίες στα όρια. Ο κινητήρας μετά από κάποιες διακοπές έσβησε οριστικά. Καθώς η επαναφορά του κινητήρα σε λειτουργία ήταν ανέφικτη ο πιλότος εγκατέλειψε το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το εκτινασσόμενο κάθισμα.

Ενώ ο έλεγχος του αεροσκάφους είχε χαθεί, ενεργοποίησε τη διαδικασία εκτίναξης όπου αρχικά αφαιρέθηκε αυτόματα ο θόλος του αεροσκάφους. Στη συνέχεια πυροτεχνικός μηχανισμός απελευθερώνει το αλεξίπτωτο που κρατά τον πιλότο. Αυτοματοποιημένα κόβονται οι ιμάντες, και το κάθισμα απομακρύνεται και στη συνέχεια χαμηλώνει σιγά - σιγά. Κάτω από τους γλουτούς, υπάρχει το πακέτο των σωστικών, όπου υπάρχουν πράγματα που τον κρατούν στη ζωή όταν φτάσει στο νερό. Μεταξύ αυτών βάρκα, σωσίβιο και ένα κιτ.

Την ώρα της εκτόξευσης ο πιλότος είναι αναίσθητος (blackout), καθώς η επιτάχυνση (G) υπερβαίνει τα ανθρώπινα όρια αντοχής. Όποτε όλα γίνονται μηχανικά και αυτόματα, διότι είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ίδιος. Συνήθως πριν φτάσει στο έδαφος επανέρχονται οι αισθήσεις του πιλότου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δεδομένο. Οι κατασκευαστές θεωρούν πως ο πιλότος δεν ανακτά τις αισθήσεις του ακόμα και όταν φτάσει στο νερό. Τότε μέσω των αισθητήρων που έχει πάνω το σωσίβιο φουσκώνει, ταυτόχρονα φουσκώνει και το βαρκάκι που είναι δεμένο πάνω στο πόδι του.



Στην συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες ο πιλότος και ο εξοπλισμός του λειτούργησαν άψογα, ενώ ο πομπός (Personal Locator Beacon - PLB) δίνει το στίγμα για το ελικόπτερο διάσωσης.

