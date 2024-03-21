Κρήτη: Ζευγάρι άρπαξε 10.000 ευρώ από τον εργοδότη του και του έστειλε SMS "Bye bye"

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Δεν φτάνει που τον έκλεψαν είχαν το θράσος να του έστειλαν και sms στο οποίο του έγραφαν «bye bye”. Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στον δήμο Βιάννου Ηρακλείου όπου 44χρονος αγρότης έπεσε θύμα ληστείας από ζευγάρι Βουλγάρων τους οποίους απασχολούσε στα χωράφια του.

Σύμφωνα με την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές την Τρίτη το μεσημέρι το ζευγάρι των Βουλγάρων αφού εισήλθαν στο σπιτι του από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα, του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των πενήντα 50 ευρώ που είχε ο 44χρονος φυλαγμένα. Κατοπιν οι δράστες έφυγαν από το χωριό με ΙΧ χρώματος μαύρου που έφερε βουλγαρικές πινακίδες.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προορισμός τους να είναι η Βουλγαρία γι αυτό και έχουν δώσει σήμα στις συνοριακές αρχές να είναι σε επαγρύπνηση. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δυο ληστές είχαν το θράσος να στείλουν εχτές ένα μήνυμα στο κινητο του αγρότη στο οποίο έγραφαν «bye bye»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.