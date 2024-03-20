Πτώση μονοθέσιου αεροσκάφους F-16 Block 52+ της 337 Μοίρας, της 110 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ) που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, σημειώθηκε σήμερα στις 13:29, στη θαλάσσια περιοχή Ψαθούρας.

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΙ, Σταύρος Ιωαννίδης εντοπίστηκε σώος ο πιλότος ο οποίος είχε προλάβει να ενεργοποιήσει το σύστημα εκτίναξης και έκανε χρήση αλεξίπτωτου.

Ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία για την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους F-16, μετά από αίτημα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρη Μάντζου. Όπως τόνισε ο κ. Βορίδης, ο πιλότος διασώθηκε.

«Η ενημέρωση είναι από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας: Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:29, Μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος F-16 Block 52+, της 337 Μοίρας της 110 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή της Ψαθούρας. Στην περιοχή επιχείρησαν ένα ελικόπτερο SUPER PUMA από την 130 Σμηναρχία Μάχης, 1 ελικόπτερο S-70 του Πολεμικού Ναυτικού, 1 CL-415 από την 113 ΠΜ. Ο πιλότος έχει διασωθεί», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας μετά τη διάσωση του πιλότου:

«Ο χειριστής του αεροσκάφους F-16 Block 52+ της 337 Μοίρας της 110 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή Ψαθούρας, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024, περισυνελέγη στις 15:02 σώος από ελικόπτερο Super Puma της 130 Σμηναρχίας Μάχης, της Πολεμικής Αεροπορίας και κατευθύνεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας».

Η περιοχή πτώσης του F-16:

Στην περιοχή έσπευσε 1 ελικόπτερο Super Puma από την 130 Σμηναρχία Μάχης, 1 ελικόπτερο S-70 του Πολεμικού Ναυτικού, 1 CL-415 από την 113ΠΜ, κατευθύνεται στην περιοχή η Φρεγάτα «Αιγαίο», ενώ ήταν σε μεγίστη ετοιμότητα 1 C-130.

Το μαχητικό απογειώθηκε νωρίτερα από την 110 πτέρυγα μάχης της Λάρισας και βρισκόταν σε σχηματισμό μαζί με άλλα μαχητικά αεροσκάφη.

Η αρχική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

«Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:29 μονοθέσιο αεροσκάφος F-16 Block 52+ της 337 Μοίρας, της 110 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ) που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή Ψαθούρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας – διάσωσης για τον χειριστή. Στην περιοχή σπεύδει 1 ελικόπτερο Super Puma από την 130 Σμηναρχία Μάχης, 1 ελικόπτερο S-70 του Πολεμικού Ναυτικού, 1 CL-415 από την 113ΠΜ, κατευθύνεται στην περιοχή η Φρεγάτα «Αιγαίο», ενώ είναι σε μεγίστη ετοιμότητα 1 C-130».

