Ένα ριφιφί σε τράπεζα πριν από 31 χρόνια προκάλεσε την καθίζηση στην οδό Καλλιρρόης, προκαλώντας έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε χθες το βράδυ στη μεσαία λωρίδα του οδοστρώματος της οδού Καλλιρόης, στο ρεύμα ανόδου προς το Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΥΔΑΠ προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της καθίζησης. Με έκπληξη διαπίστωσαν πως η τρύπα που δημιουργήθηκε, οφείλεται στο περιβόητο ριφιφί που είχε πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 1992, σε υποκατάστημα της τότε Τράπεζας Εργασίας.

Οι δράστες για να φθάσουν στο υπόγειο θωρακισμένο θησαυροφυλάκιο με τις 1.151 θυρίδες (από τις οποίες παραβίασαν και αφαίρεσαν το πολύτιμο περιεχόμενο από τις 301), είχαν ανοίξει ένα τούνελ που ξεκινούσε από την κοίτη του ποταμού Ιλισού, που περνά κάτω από την οδό Καλλιρόης.

Τα συνεργεία εργάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το κλείσιμο της τρύπας και να γίνει, νωρίς το πρωί, εκ νέου η ασφαλτόστρωση.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, επί τόσα χρόνια δεν είχε γίνει καμία απολύτως παρέμβαση για την ενίσχυση του οδοστρώματος.

Οι δράστες για να φθάσουν στο υπόγειο με τις θυρίδες, είχαν ανοίξει ένα τούνελ που ξεκινούσε από την κοίτη του ποταμού Ιλισού, που περνά κάτω από την οδό Καλλιρόης. Το λαγούμι είχε μήκος περίπου 25 μέτρα και ήταν αριστοτεχνικά κατασκευασμένο αφού στην υπόγεια αυτή διαδρομή είχαν τοποθετηθεί μέχρι και ράγες στις οποίες κινούνταν ένα βαγονέτο που έβγαζε έξω τα μπάζα του σκαψίματος, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τα όσα συνέβαιναν.

Μάλιστα, το σκάψιμο εικάζεται ότι μπορεί να διήρκεσε ακόμη και μήνες. Άξιο μνείας είναι το γεγονός πως όταν οι δράστες εισήλθαν στην τράπεζα, κάποια ώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο της 19ης – 20ης Δεκεμβρίου 1992 χτύπησε ο συναγερμός αλλά οι αρμόδιοι ασφαλείας δεν είδαν κάτι το μεμπτό ή οποιαδήποτε κινητικότητα στο ισόγειο της τράπεζας, οπότε δεν έδωσαν σημασία. Η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη έως και σήμερα.

Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, ήταν αυτό το περίφημο ριφιφί του 1992 που… ευθύνεται για την καθίζηση στο συγκεκριμένο σημείο της Καλλιρόης, καθώς σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, επί τόσα χρόνια δεν είχε γίνει καμία απολύτως παρέμβαση για την ενίσχυση του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα 31 χρόνια μετά, η γη να σκιστεί στα… δύο.

