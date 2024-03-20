Αποστολάκης: Απαντήσεις για την πτώση F-16 στην Ψαθούρα το συντομότερο δυνατό

Να δοθούν το συντομότερο δυνατό σαφείς απαντήσεις για το συμβάν με την πτώση του αεροσκάφους F16 στην περιοχή της Ψαθούρας, ζητά ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ειδικότερα σε δήλωση του αναφέρει:

«Όπως έγινε γνωστό σήμερα και περί ώρα 13:29 κατέπεσε αεροσκάφος F-16 Block 52+ της Πολεμικής Αεροπορίας. Το αεροσκάφος της 110 Πτέρυγας Μάχης, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση και κατέπεσε στη περιοχή της Ψαθούρας.

Είναι ευχής έργο ότι ο πιλότος του αεροσκάφους έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης και σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε σώος. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του F-16. Είναι ζήτημα μεγάλης σημασίας να δοθούν το συντομότερο δυνατό σαφείς απαντήσεις για το συμβάν καθώς αυτό θα έχει όφελος τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις συνολικά όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό που τις υπηρετεί και τις τιμά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

