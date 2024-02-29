Φοιτητές γράφουν ξανά με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των 57 θυμάτων που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών.

Αμέσως μετά το χθεσινό συλλαλητήριο, συνεργεία του Δήμου έσπευσαν να σβήσουν τα ονόματα που είχαν γραφτεί μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου στρατιώτη στη Βουλή, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Σήμερα, φοιτητές επέστρεψαν στο σημείο που είχαν γραφτεί τα ονόματα. Εκεί έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πριν έναν χρόνο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Δήλωση Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή. Ο Δήμος Αθηναίων θα φροντίσει με πράξεις, ώστε τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών να μην σβηστούν ποτέ από τη συλλογική μας μνήμη.

Σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο, θα εισηγηθώ τη δημιουργία μνημείου για τα θύματα των Τεμπών.

Ο Δήμος Αθηναίων ενώνει τη φωνή του με τη φωνή των πολιτών για την απονομή δικαιοσύνης.

