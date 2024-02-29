Συγγνώμη ζήτησε η αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης του δήμου Αθηναίων, Ρωξάνη Μπέη, για τα ονόματα των 57 θυμάτων στα Τέμπη που έγραψαν χθες με μπογιά μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη οι διαδηλωτές, τα οποία έσβησε σήμερα τα ξημερώματα το συνεργείο καθαριότητας του δήμου.

Η κ. Ρωξάνη Μπέη επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι ουδέποτε έδωσε εντολή να σβηστούν τα ονόματα ενώ υπογραμμίζει πως η ίδια είναι «κατηγορηματικά αντίθετη» με αυτή την ενέργεια και προσθέτει ότι το συνεργείο τα έσβησε έπειτα από πρόσκληση του φρουράρχου της βουλής.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Συνεργείο της καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων έσβησε χθες βράδυ τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, που είχαν γραφτεί στην πλατεία Συντάγματος, μετά από πρόσκληση του φρουράρχου της βουλής.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε έδωσα εντολή να συμβεί κάτι τέτοιο και ουδέποτε ενημερώθηκα γι’ αυτήν την αδικαιολόγητη ενέργεια, η οποία με βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετη. Η κριτική που ασκείται είναι απολύτως δικαιολογημένη.

Ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες και από τους χιλιάδες πολίτες, ανάμεσα στους οποίους ήμουν και εγώ, που διαδήλωσαν, ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών.»

Το βίντεο από την στιγμή που ο δήμος καθαρίζει τα ονόματα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.