Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τους όρους αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας σε παραθαλάσσιες περιοχές. Επί της αρχής του το νομοσχέδιο ψήφισε η ΝΔ και καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στο σχέδιο νόμου εντάσσονται και οι τροπολογίες: για τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος από ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, την μεταβίβαση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας στον άλλο γονέα, την κατ' εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-2025, το ένδικο βοήθημα κατά αποφάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, την παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τις αποσπάσεις στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και τις θέσεις στάθμευσης στην Περιοχή Ανάπλασης II.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

