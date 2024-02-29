Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης έρχονται στη δημοσιότητα που καταδεικνύουν τον τρόπο δράσης τους.

Ο τρόπος δράσης τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, φαίνεται και από το γεγονός της διπλής έκρηξης σε πυλωτή πολυκατοικίας στην Λάρισα τον Ιούνιο του 2023, με μια χειροβομβίδα και ένα εκρηκτικό μηχανισμό που μάλιστα τοποθετήθηκε σε λάθος σημείο, σε λάθος διεύθυνση καθώς στόχος ήταν σωφρονιστικός υπάλληλος. Είναι ενδεικτική η συνομιλία που φέρεται να έχει ο 36χρονος έγκλειστος με ένα μέλος που φέρεται να προέβη στην συγκεκριμένη πράξη.

Αρχηγός:

" Κοίτα αυτό που σου λέω για τον γκριζομάλλη ρε αδελφέ μια φορά φτιάξτο ρε φίλε. Είστε Λάρισα πως δεν μπορείτε να το κάνετε; Εγώ τα έκανα όταν ήμουν εκεί όλα ρε φίλε".

Μέλος:

"Θα το φτιάξουμε εκατό τις εκατό".

Αρχηγός:

"…κατάλαβες τι θέλω. Να φάει να πάει απέναντι στο πανεπιστημιακό".

Υπενθυμίζεται πως έξι βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πέντε πλημμεληματικού βαθμού, που αφορούν δράση τρομοκρατικής οργάνωσης, αποδίδει η Εισαγγελία σε βάρος των 10 συλληφθέντων για την οργάνωση «Σύμπραξη Εκδίκησης». Η ερευνα της αστυνομίας στο μεταξύ τρέχει συμπληρώνοντας τα κομμάτια του παζλ της δράσης της στην οποία ξεχωριστό ρόλο είχε ένας εγκλειστος 36χρονος και 2 στρατιωτικοί.

Η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής

Το πρωί της Τρίτης στελέχη της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησαν ταυτόχρονες έρευνες σε Νέα Σμύρνη, Ψυχικό, Πανόρμου και Παλλήνη.

Αποτύπωμα και DNA του στρατιωτικού στον φάκελο - βόμβα

Το κουβάρι που αποκάλυψε την δράση των μελών της οργάνωσης, ξεκίνησε να ξετυλίγεται όταν εντοπίστηκε στον φάκελο βόμβα που εστάλη στην πρόεδρο εφετών Θεσσαλονίκης αποτύπωμα και γενετικό υλικό που ανήκε σε στρατιωτικό που υπηρετούσε στον στρατό ξηράς και ήταν υπό παραίτηση.

Ο δεύτερος στρατιωτικός που συνελήφθη, εργαζόταν ως επαγγελματίας οπλίτης στην Αεροπορική βάση της Τανάγρας. Και οι δύο εξετάζονται αν παρείχαν εκρηκτικά και τεχνογνωσία στα μέλη της οργάνωσης.

Εντολές επιθέσεων μέσα από τις φυλακές

Καθοδηγητής και εντολέας των επιθέσεων, εμφανίζεται σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 36χρονος έγκλειστος των φυλακών Δομοκού. Είχε πραγματοποιήσει 4 ληστείες σε 42 μέρες, ενώ δεν είχε επιστρέψει στις φυλακές μετά από άδεια που είχε λάβει. Ήταν το άτομο που στρατολόγησε τα μέλη της Σύμπραξης Εκδίκησης και εκείνος που έδωσε την εντολή να σταλεί στη δικαστικό ο παγιδευμένος φάκελος επειδή δεν του είχε αποδεχτεί την συγχωνευση των ποινών του.

Τα "χτυπήματα" της οργάνωσης

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η οργάνωση είχε τοποθετήσει βόμβα στις 25 Ιανουαρίου σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα. Στις 8 Ιουλίου του 2023 έριξαν χειροβομβίδα σε αυτοκίνητο σωφρονιστικού στο Χαιδάρι. Στις 24 Ιουνίου, πέταξαν από λάθος χειροβομβίδα σε σπίτι πολίτη στη Λάρισα, ενώ στοχος του ήταν η οικία του διευθυντή των φυλακών Λάρισας. Επίσης πυροδότησαν βόμβα έξω απο γραφεία κατασκευαστικής εταιρίας στην Κηφισιά.

Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξάρθωσαν την τρομοκρατική οργάνωση, αξιοποιώντας την άρση τηλεφωνικού απορρήτου καθώς και βιντεοληπτικό υλικό.

Το ζευγάρι

Ένα ζευγάρι που είναι στα χέρια της αστυνομίας φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού στην τράπεζα στα Πετράλωνα στις 25 Ιανουαρίου του 2024. Φαίνεται το ζευγάρι με διαφορετικά οχήματα, ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα να έχουν πάει στην τράπεζα, να έχουν τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές και στη συνέχεια να φεύγουν με τα διαφορετικά οχήματα από διαφορετικές διαδρομές.

