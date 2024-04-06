Σε κατάσταση συναγερμού για ταυτόχρονα πύρινα μέτωπα έχει τεθεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς η θερμοκρασία βρίσκεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, τη στιγμή που έχουν ξεσπάσει 71 πυρκαγιές σε 12 ώρες.

Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες της Πυροσβεστικής, ενδέχεται το επόμενο διάστημα να γίνουν ανακοινώσεις για έναρξη της αντιπυρικής περιόδου νωρίτερα από την 1η Μαΐου που προβλέπεται.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύσκεψη με ομάδα μετεωρολόγων και στη συνέχεια συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποίησε σήμερα Σάββατο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας. Αντικείμενο οι ισχυροί άνεμοι που θα πνέουν την Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας με αποτέλεσμα τον κίνδυνο για την ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο, στην Αττική, τη Βοιωτία, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο ισχυροί άνεμοι έντασης 7-8 μποφόρ καθιστώντας την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη για την έναρξη πυρκαγιών.

Για τις παραπάνω περιοχές αποφασίστηκε όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας να είναι ετοιμότητα επιπέδου κατάστασης 4 (υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς), που σημαίνει ότι το Πυροσβεστικό Σώμα θα είναι σε επιφυλακή, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα πραγματοποιούν περιπολίες, ενώ σε ετοιμότητα θα είναι και οι ομάδες ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ.



Από την πλευρά της η ΕΛΑΣ θα προχωρήσει σε αποκλεισμούς δρόμων που οδηγούν σε δασικές εκτάσεις όπου θα απαγορεύεται η κυκλοφορία. Οι Περιφερειακές Ενότητες θα έχουν σε ετοιμότητα τις εθελοντικές ομάδες οι οποίες θα πραγματοποιούν περιπολίες, τις υδροφόρες καθώς και τα μηχανήματα έργου προκειμένου να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Σημειώνεται ότι σήμερα εκδηλώθηκαν από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα (δηλαδή μέσα σε μόλις 12 ώρες) 71 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.



Στη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου συμμετείχαν η ηγεσία του Υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ και των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και περιφερειάρχες/ εκπρόσωποι των Περιφερειών Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι εφόσον η καύση μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου επιτρέπεται, κάποιοι δεν τηρούν τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα.

Οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ημέρες θα χειροτερέψουν προειδοποίησε ο κ. Βαθρακογιάννης, συνιστώντας πολύ μεγάλη προσοχή και επισημαίνοντας ότι πρέπει στις περιπτώσεις καύσεων, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.