Σε όλους τους Αγώνες Δρόμου του Όλοι Μαζί Μπορούμε, εκτός από τους 3 πρώτους άνδρες & τις 3 πρώτες γυναίκες, μετάλλιο θα πάρουν και όλα τα παιδάκια που θα τρέξουν στο 1. χλμ.!

Το σχέδιο των μεταλλίων το επιμελήθηκε η Εικαστικός Μαρία Φραγκουδάκη.

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο θα διοργανωθούν 3 αγώνες δρόμου, στα 3 βουνά της Αττικής στο πλαίσιο του Όλοι Μαζί Μπορούμε για το περιβάλλον:

Στην Πάρνηθα, στις 7 Απριλίου,

Στην Πεντέλη, στις 14 Απριλίου,

Και στον Υμηττό, στις 21 Απριλίου.

Κάθε αγώνας έχει απόσταση 5 και 10 χιλιομέτρων.

Η συμμετοχή για κάθε αγώνα 5 και 10 χιλιομέτρων είναι 10 ευρώ.

Ο σκοπός των αγώνων δρόμου είναι να συγκεντρωθούν χρήματα, με τα οποία θα αγοραστούν τα δένδρα των επόμενων αναδασώσεων του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, τα οποία θα φυτευτούν στο βουνό που θα τρέξετε.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr μέχρι την Κυριακή 31 Μαρτίου στις 12 το βράδυ, κάντε την εγγραφή σας.

Σε κάθε αγώνα δρόμου θα υπάρχει ατομική χρονομέτρηση καθώς και t-shirt για το κάθε συμμετέχοντα.

Γιατί το περιβάλλον… θέλει αγώνα!

Πηγή: skai.gr

