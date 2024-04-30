Η νέα δίωρη ταινία με πρωταγωνίστρια την Ford Mustang Mach-E είναι η τέλεια απόδραση

Το «Ford Scenic Project», που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον καταξιωμένο Βρετανό DJ και μουσικό παραγωγό Daniel Avery, την εταιρεία παραγωγής Hogarth και το πρακτορείο μέσων κοινωνικής δικτύωσης Born Social, είναι ένα κινηματογραφικό road trip διάρκειας 2 ωρών επενδεδυμένο με ένα ειδικά διαμορφωμένο ηχοτοπίο, το οποίο αποτυπώνει την ηρεμία, την γαλήνη και την ομορφιά της Mustang Mach-E καθώς ταξιδεύει μέσα σε ένα δαιδαλώδες τοπίο στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Η ταινία είναι διαθέσιμη τώρα στο YouTube και έρχεται να υπογραμμίσει τα οφέλη που προσδίδει ένα εκλεπτυσμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης στην ευεξία που απολαμβάνουν οι επιβάτες ενός EV. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο χρόνος που περνάμε σε ένα ήρεμο περιβάλλον μπορεί να μειώσει το άγχος, να βελτιώσει την πνευματική διαύγεια, να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, να βοηθήσει στη συναισθηματική ισορροπία και να αυξήσει την αυτογνωσία.

Εκτός από τις μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση, τη δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι και τις επιδόσεις, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων είναι η εξαιρετικά αθόρυβη εμπειρία οδήγησης. Η απουσία κινητήρα εσωτερικής καύσης και τα λιγότερα μηχανικά κινούμενα μέρη έχουν ως αποτέλεσμα ένα γαλήνιο, ήσυχο περιβάλλον για τον οδηγό και τους επιβάτες κατά την κίνηση του οχήματος.

Η νέα Mustang Mach-E είναι το πρώτο όχημα της Ford το οποίο σχεδιάστηκε προκειμένου να είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό. Η Ford επιταχύνει την μετάβασή της στην Ευρώπη σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον έως το 2035, με νέα μοντέλα όπως το Explorer και το Puma Gen-E να πλαισιώνουν την Mustang Mach-E. Το Explorer είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία, ενώ το Puma Gen-E θα αποκαλυφθεί αργότερα κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.