Ο αξιολογικός οίκος Morningstar DBRS αξιολόγησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕ με BBB (low), καθιστώντας την ΕΤΕ την πρώτη ελληνική τράπεζα που ανακτά την επενδυτική βαθμίδα, σχεδόν 15 χρόνια μετά την εκδήλωση την ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας.

Η αξιολόγηση της ΕΤΕ ισοδυναμεί (pari-passu) με αυτή του αξιόχρεου της Ελλάδας.

Η πιστοληπτική διαβάθμιση της ΕΤΕ αντικατοπτρίζει την ηγετική θέση μας στην Ελληνική αγορά, τον ισχυροποιημένο ισολογισμό, την υψηλή οργανική κερδοφορία, τη σταθερή δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων, καθώς και την ισχυρή χρηματοδοτική θέση και ρευστότητα της Τράπεζας.

Πηγή: skai.gr

