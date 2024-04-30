Μια γυναίκα από το Λος Άντζελες κατέθεσε αγωγή κατά της Σάρον Στόουν για ένα τροχαίο ατύχημα που φέρεται να συνέβη το περασμένο καλοκαίρι.
Η Στόουν, σύμφωνα με το Fox News, φέρεται να άλλαξε λωρίδα, ενώ ταξίδευε στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο τον Ιούνιο του 2023, όταν συγκρούστηκε με ένα όχημα και τραυμάτισε την ενάγουσα. Η ηθοποιός καλείται να πληρώσει 35.000 δολάρια για αποζημίωση, αν γίνει δεκτό το αίτημα της ενάγουσας.
Sharon Stone sued for allegedly causing car crash in Los Angeles https://t.co/TcGlzYWafk— FOX Business (@FoxBusiness) April 30, 2024
Η αγωγή σημειώνει ότι η ηθοποιός φέρεται να παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε πολλές περιπτώσεις. Η ενάγουσα υποστήριξε στην αγωγή ότι υπέστη «απώλεια μισθού, νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα, γενική ζημία, απώλεια χρήσης περιουσίας, απώλεια εισοδηματικής ικανότητας και υλικές ζημίες». Η ακρόαση της υπόθεσης εναντίον της ηθοποιού έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.