Μια γυναίκα από το Λος Άντζελες κατέθεσε αγωγή κατά της Σάρον Στόουν για ένα τροχαίο ατύχημα που φέρεται να συνέβη το περασμένο καλοκαίρι.

Η Στόουν, σύμφωνα με το Fox News, φέρεται να άλλαξε λωρίδα, ενώ ταξίδευε στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο τον Ιούνιο του 2023, όταν συγκρούστηκε με ένα όχημα και τραυμάτισε την ενάγουσα. Η ηθοποιός καλείται να πληρώσει 35.000 δολάρια για αποζημίωση, αν γίνει δεκτό το αίτημα της ενάγουσας.

Sharon Stone sued for allegedly causing car crash in Los Angeles https://t.co/TcGlzYWafk — FOX Business (@FoxBusiness) April 30, 2024

Η αγωγή σημειώνει ότι η ηθοποιός φέρεται να παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε πολλές περιπτώσεις. Η ενάγουσα υποστήριξε στην αγωγή ότι υπέστη «απώλεια μισθού, νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα, γενική ζημία, απώλεια χρήσης περιουσίας, απώλεια εισοδηματικής ικανότητας και υλικές ζημίες». Η ακρόαση της υπόθεσης εναντίον της ηθοποιού έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Πηγή: skai.gr

