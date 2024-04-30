Λογαριασμός
Sharon Stone: Αγωγή στην ηθοποιό επειδή φέρεται να προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στο Λος Άντζελες

Η πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου» κατηγορείται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα επειδή οδηγούσε πολύ γρήγορα στον αυτοκινητόδρομο του Λος Άντζελες

Sharon Stone

Μια γυναίκα από το Λος Άντζελες κατέθεσε αγωγή κατά της Σάρον Στόουν για ένα τροχαίο ατύχημα που φέρεται να συνέβη το περασμένο καλοκαίρι.

Η Στόουν, σύμφωνα με το Fox News, φέρεται να άλλαξε λωρίδα, ενώ ταξίδευε στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο τον Ιούνιο του 2023, όταν συγκρούστηκε με ένα όχημα και τραυμάτισε την ενάγουσα. Η ηθοποιός καλείται να πληρώσει 35.000 δολάρια για αποζημίωση, αν γίνει δεκτό το αίτημα της ενάγουσας. 

Η αγωγή σημειώνει ότι η ηθοποιός φέρεται να παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε πολλές περιπτώσεις. Η ενάγουσα υποστήριξε στην αγωγή ότι υπέστη «απώλεια μισθού, νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα, γενική ζημία, απώλεια χρήσης περιουσίας, απώλεια εισοδηματικής ικανότητας και υλικές ζημίες». Η ακρόαση της υπόθεσης εναντίον της ηθοποιού έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

