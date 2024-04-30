Τα κρίσιμα παιχνίδια Παναθηναϊκού ΑΚΤΟΡ και Ολυμπιακού στα playoffs της Euroleague έρχονται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Σήμερα η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας κινείται στον ρυθμό της Euroleague και σας φέρνει ζωντανά τις μάχες των «αιωνίων» για να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στο final-4 της διοργάνωσης.

Συντονιστείτε στους 94,6 για όλα τα τελευταία νέα και back to back αναμετρήσεις που κόβουν την ανάσα. Στις 20:00 συνδεόμαστε με το Βελιγράδι για να ακούσουμε όλα όσα θα συμβούν στο ματς του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟΡ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε περιγραφή του απεσταλμένου μας, Γιώργου Πετρίδη και στις 21:30 η σκυτάλη περνά στο ΣΕΦ και στον Νίκο Ζέρβα για τον αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ και ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ, Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα, απόψε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

