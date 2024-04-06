Θερμοκρασίες που θύμιζαν καλοκαίρι σημειώθηκαν σήμερα Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.

Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στα Τρίκαλα όπου ο υδράργυρος άγγιζε τους με 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ μεγαλύτερες μέγιστες θερμοκρασίες του Σαββάτου 06/04, παρουσιάζονται στον ενσωματωμένο πίνακα της παρακάτω εικόνας.

Η εικόνα προέρχεται από την κάμερα στο Σούνιο, η οποία ανήκει στο δίκτυο καμερών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Πίνακας. Οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες του Σαββάτου 06/04/2024, όπως καταγράφτηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr με την εικόνα της μετεωρολογικής κάμερας στο Σούνιο, η οποία ανήκει στο δίκτυο καμερών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Πρόγνωση για αύριο Κυριακή 07-04-2024

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.



Αρχικά στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά τοπικές καταιγίδες. Το βράδυ στα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ. Γρήγορα από τα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει και στη νησιωτική χώρα και τη Θράκη τους 23 με 25 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 25 με 27 και κατά τόπους τους 28 βαθμούς Κελσίου .

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αρχικά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από το βράδυ ο καιρός βαθμιαία θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, που γρήγορα από τα ανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στη Θράκη η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Το βράδυ οι νεφώσεις στη δυτική Πελοπόννησο θα αυξηθούν εκ νέου, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα βόρεια θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρεια τμήματα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες βαθμιαία από τα βόρεια θα πυκνώσουν και από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 6 μποφόρ, που βαθμιαία από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα και από το βράδυ γενικά αίθριος. Στα νότια αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, που γρήγορα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα πυκνώσουν και το απόγευμα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, που το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

