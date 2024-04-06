Χωρίς ενιαίο μέτωπο είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί, στην Κρήτη, σε ορεινή περιοχή κοντά στα Σχινοκάψαλα, στην Ιεράπετρα Λασιθίου.

Ωστόσο ο κίνδυνος για τις κατοικημένες περιοχές έχει απομακρυνθεί όπως ανέφερε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Νεκτάριος Παπαδάκης. «Η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει αλλά όλες οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τις αναζωπυρώσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας ότι δύο κάτοικοι, ένας 74χρονος ο οποίος διασωληνώθηκε για προληπτικούς λόγους και μία ηλικιωμένη γυναίκα έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας Πυροσβέστης που υπέστη διάστρεμμα.

Από τη φωτιά υπέστησαν ζημιές θερμοκήπια ενώ οι φλόγες πέρασαν από αυλές σπιτιών.

Πάντως, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες στην ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 169 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Νωρίτερα οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση των οικισμών Μαύρος Κόλυμπος, Αχλιά, Αγία Φωτιά και Γαλήνη έχουν εκκενωθεί από το πρωί και οι κάτοικοί τους έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε οικισμούς στην Ιεράπετρα Λασιθίου και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Μαύρου Κόλυμπου.

Σε λίγη ώρα πρόκειται να συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο, στο γήπεδο του Κουτσουρά, για το πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι άνεμοι που έπνεαν από νωρίς στην περιοχή ήταν μεγάλης έντασης και οι φλόγες που ξεκίνησαν στην περιοχή Καλυβίτης, κοντά στα Σχινοκάψαλα γρήγορα έφτασαν νοτιότερα προς τον οικισμό του Μαύρου Κόλυμπου.

Με εντολή του Δήμου Ιεράπετρας ο οικισμός του Μαύρου Κόλυμπου εκκενώθηκε ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι των οικισμών Μαύρου Κόλυμπου, Αχλιών, Αγιάς Φωτιάς και Γαλήνης έλαβαν οδηγία να κατευθυνθούν ανατολικότερα προς την περιοχή του Κουτσουρά.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εστιάζουν στο κομμάτι που βρίσκεται ανατολικά προς Κουτσουρά ενώ η πλευρά προς την Ιεράπετρα παρουσιάζει καλύτερη εικόνα.

Η φωτιά ξέσπασε στις 6 το πρωί σε χαράδρα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Ζημιές σε περιουσίες

Εδώ και ώρες έχουν εκκενωθεί 4 οικισμοί ενώ, σύμφωνα με το radiolasithi, oι φλόγες έχουν περάσει μέσα από αρκετά σπίτια, έχουν κάψει αυλές, αποθήκες και θερμοκήπια.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις τις Πυροσβεστικής από το νομό Λασιθίου και το νομό Ηρακλείου.

Νωρίτερα, σήμερα δύο ακόμη πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και συγκεκριμένα στις Μάλες Ιεράπετρας, σε χαμηλή βλάστηση, και στις Αμουδάρες Ιεράπετρας ανάμεσα σε θερμοκήπιο, ωστόσο σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι πυρκαγιές αυτές έχουν ελεγχθεί.

Φωτογραφίες από το Facebook Πυρκαγιά Ενημέρωση - George Neokleous

Πηγή: skai.gr

