Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι ο δράστης του σοβαρού επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας στην Πάτρα.

Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και έως τότε κρατείται.

Υπενθυμίζεται πως γυναίκα που έζησε τον εφιάλτη στα χέρια του πήδηξε από το παράθυρό της προκειμένου να γλυτώσει από τον σύντροφό της, τα ξημερώματα της Παρασκευής στην οδό Ασημάκη Φωτήλα στην Πάτρα.

Έντρομη έβαλε τις φωνές καθώς ο δράστης τη χτυπούσε και την έβριζε. Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι μέσα στη νύχτα. Μία φίλη της νεαρής που διαμένει σε διαμέρισμα ημιορόφου, έφθασε στο σημείο.

Οι φωνές συνεχίζονταν και τελικά η γυναίκα για να ξεφύγει, πήδηξε από το παράθυρό της στο πεζοδρόμιο.

Δείτε το βίντεο:

Το πρωί της Παρασκευής η γυναίκα επέστρεψε σπίτι της συνοδεία αστυνομίας, η οποία συνέλαβε τον δράστη και τον οδήγησε στο αυτόφωρο, ενώ του απαγορεύτηκε να πλησιάσει το σπίτι της 47χρονης.

Παρά την καταδικαστική απόφαση, ο δράστης επέστρεψε στο σπίτι της, προκαλώντας και πάλι επεισόδιο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία και τη δεύτερη φορά ο πρώην σύντροφος της 47χρονης την απείλησε λεκτικά και την έπιασε από τον λαιμό.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Β΄Αστυνομικό Τμήμα Πατρών όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη τόσο για ενδοοικογενειακή βία, όσο και για παράβαση δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με το thebest.gr o κατηγορούμενος άνδρας μίλησε στις κάμερες έξω από το αστυνομικό τμήμα και ισχυρίστηκε ότι δεν τη χτύπησε. Αντίθετα, όπως ισχυρίστηκε, εκείνη τον είχε χτυπήσει και ότι του όφειλε και χρήματα.

