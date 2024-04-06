Ανάστατοι είναι οι γονείς παιδιών που φιλοξενούνται σε δημοτικό παιδικό σταθμό στην Αλεξανδρούπολη στον οποίο εργαζόμενη παιδαγωγός φέρεται να έκλεινε τα παιδιά στο αποθηκάκι της τάξης για.. σωφρονισμό

Η απίστευτη...παιδαγωγική μέθοδος έγινε γνωστή από πατέρα ενός 3χρονου κοριτσιού. Ειδικότερα ο πατέρας ενώ έπαιζε με την κόρη του που πηγαίνει στο εν λόγω σταθμό, την άκουσε να λέει καθώς κρατούσε την κούκλα της αγκαλιά: «Θα σε κλείσω στο αποθηκάκι, θα σβήσω τα φώτα και θα τραβήξω τον σύρτη».

Ο πατέρας ξαφνιασμένος με τα λόγια της κόρης του τη ρώτησε τι είναι αυτά που λέει και αν τα έχει ακούσει κάπου. Η μικρή τότε απάντησε: «Έτσι μας κάνει η κυρία».

Έντρομοι οι γονείς του παιδιού την επόμενη ημέρα το πρωί πήγαν στον παιδικό σταθμό όπου ανέφεραν το περιστατικό και ρώτησαν τη συγκεκριμένη παιδαγωγό αν ισχύει κάτι τέτοιο. Εμβρόντητοι άκουσαν την παιδαγωγό, να το επιβεβαιώνει αναφέροντας ότι τα παιδιά μπαίνουν στον συγκεκριμένο χώρο για να «ηρεμήσουν».

Οι δύο γονείς επικοινώνησαν με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη καθώς πρόκειται για ένα δημοτικό παιδικό σταθμό. Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκάλυψη και θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες προκειμένου η συγκεκριμένη παιδαγωγός να απομακρυνθεί από τα καθήκοντα της, όπως και έγινε.

Η μητέρα παιδιού, που μίλησε στο Mega, υποστήριξε ότη η δασκάλα όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις δεν το αρνήθηκε και είπε ότι γίνεται αυτό, για δύο - τρία λεπτά μπαίνουνε στο αποθηκάκι για να ημεμήσουν. «Εκεί αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται και να δικαιολογούμε κάποιες συμπεριφορές. Εμένα, το δικό μου το παιδί ενώ δεν φοβάται, το τελευταίο δίμηνο με τρίμηνο όταν σκοτείνιαζε άρχιζε να φοβάται, να θέλει να ανοίξουμε το φως. Κατά τη διάρκεια του ύπνου του ξυπνούσε κι έλεγε δεν θέλω να πάω σχολείο» ανέφερε η μητέρα του παιδιού.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:

Τι απαντά ο αντιδήμαρχος για την παιδαγωγό που έκλεινε τα παιδιά σε αποθήκη

Ο Ηλίας Δαστερίδης, αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης δήλωσε: «Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε τέτοιες πρακτικές. Έχουν δρομολογηθεί όλα όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Η παιδαγωγός παραδέχθηκε την πράξη της. Θα προσλάβουμε νέο προσωπικό για να λειτουργήσει το τμήμα εύρυθμα».

Η ανακοίνωση του δήμου Αλεξανδρούπολης

Ο δήμος Αλεξανδρούπολης σε ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής: «Τα όσα αναφέρονται σε ρεπορτάζ ηλεκτρονικής ιστοσελίδας για περιστατικά που συνέβησαν σε παιδικό σταθμό της πόλης μας, αποτελούν αντικείμενο ένορκης διοικητικής εξέτασης. Η Διεύθυνση Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας του Δήμου Αλεξανδρούπολης ερευνά ήδη τις καταγγελίες για τις απαράδεκτες αντιπαιδαγωγικές μεθόδους και συμπεριφορές συγκεκριμένων εργαζομένων. Η διαδικασία απορρήτου χαρακτήρα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Πηγή: skai.gr

