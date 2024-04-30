Την τύχη με το μέρος του είχε youtuber που έπεσε με το αλεξίπτωτό του ενώ είχε αναπτύξει ταχύτητα 80χλμ/ώρα και έχασε τον έλεγχό του σε υψόμετρο περίπου 30 μέτρων.

Ο youtuber, Άντονι Βέλλα, κατέληξε με πολλά σπασμένα κόκαλα και ειδικότερα τον λαιμό του.

NEW: YouTuber breaks his neck and back after falling 85 feet from a motorized paraglider in Texas.



Anthony Vella was flying about 50 mph when he fell out of the sky.



Vella hit the ground and called 911 as he screamed in pain.



He was then rushed to the hospital. He suffered… pic.twitter.com/gofgiA7V3U — Collin Rugg (@CollinRugg) April 28, 2024

Ο Βέλα χτύπησε στο έδαφος και κάλεσε το 911, ουρλιάζοντας από τον πόνο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με κάταγμα στον αυχένα, κάταγμα στην πλάτη, κάταγμα λεκάνης και κάταγμα στο χέρι.

Ο Βέλλα εξήγησε ότι η πτώση προκλήθηκε επειδή δεν εντοπίστηκε ένας κόμπος κατά τη διάρκεια του ελέγχου που προηγήθηκε της απογείωσης»



Πηγή: skai.gr

