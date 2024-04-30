Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο κατέγραψε την πτώση youtuber με μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς: Έσπασε αυχένα και λεκάνη

Ο youtuber κατέληξε με πολλά σπασμένα κόκαλα και ειδικότερα τον λαιμό του.

Ο youtuber έπεσε με το αλεξίπτωτό του

Την τύχη με το μέρος του είχε youtuber που έπεσε με το αλεξίπτωτό του ενώ είχε αναπτύξει ταχύτητα 80χλμ/ώρα και έχασε τον έλεγχό του σε υψόμετρο περίπου 30 μέτρων.

Ο youtuber, Άντονι Βέλλα, κατέληξε με πολλά σπασμένα κόκαλα και ειδικότερα τον λαιμό του.

Ο Βέλα χτύπησε στο έδαφος και κάλεσε το 911, ουρλιάζοντας από τον πόνο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με κάταγμα στον αυχένα, κάταγμα στην πλάτη, κάταγμα λεκάνης και κάταγμα στο χέρι.

Ο Βέλλα εξήγησε ότι η πτώση προκλήθηκε επειδή δεν εντοπίστηκε ένας κόμπος κατά τη διάρκεια του ελέγχου που προηγήθηκε της απογείωσης»
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: youtuber ατύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark