Με ένα ζεϊμπέκικο ολοκλήρωσε την περιοδεία του στις ΗΠΑ ο Δημήτρης Κουτσούμπας.



Ο ΓΓ του ΚΚΕ , σε συνάντηση με ομογενείς στην Αστόρια, χόρεψε το τραγούδι – ύμνο για τους ξενιτεμένους «Σαν απόκληρος γυρίζω», με τους παρευρισκόμενους να τον χειροκροτούν θερμά

Η ζεΐμπεκιά του Γραμματέα στην Αμερική!

Στην ολοκλήρωση της τόσο σημαντικής περιοδείας του ΚΚΕ στις ΗΠΑ, ο σ. Δημήτρης Κουτσούμπας χόρεψε το τραγούδι - ύμνο για τους ξενιτεμένους "Σαν απόκληρος γυρίζω"

Στην Αστόρια, δίπλα σε φίλους, πραγματικούς αγωνιστές... #ΚΚΕ #ΤΩΡΑ_ΚΚΕ pic.twitter.com/OTFaHYxOFA April 28, 2024

Πηγή: skai.gr

