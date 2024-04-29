Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Viral το ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Νέα Υόρκη - Βίντεο

Ο ΓΓ του ΚΚΕ ολοκλήρωσε την περιοδεία του στις ΗΠΑ, χορεύοντας το «Σαν απόκληρος γυρίζω»

koytsoympas

Με ένα ζεϊμπέκικο ολοκλήρωσε την περιοδεία του στις ΗΠΑ ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 

Ο ΓΓ του ΚΚΕ , σε συνάντηση με ομογενείς στην Αστόρια, χόρεψε το τραγούδι – ύμνο για τους ξενιτεμένους «Σαν απόκληρος γυρίζω», με τους παρευρισκόμενους να τον χειροκροτούν θερμά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Κουτσούμπας Νέα Υόρκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark