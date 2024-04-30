Τα «Κατά Ματθαίον Πάθη» του Μπαχ στο Μέγαρο Μουσικής

Η μουσική ως έξαρση καλλιτεχνικού πάθους και ως ικεσία ανώτερων αισθημάτων προς το υπερμέγεθος συγκροτεί το εικαστικό θέαμα που θα παρουσιαστεί απόψε από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, ορχήστρα in Residence του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με τα τα μεγαλειώδη «Κατά Ματθαίον Πάθη», του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Τα σολιστικά φωνητικά μέρη θα αποδώσουν ο τενόρος Ντέιβιντ Φίσερ, ο μπασοβαρύτονος Πόντρικ Ρόουαν, η υψίφωνος Φανή Αντωνέλου, η κοντράλτο Χενριέτε Γκέντε, ο τενόρος Βασίλης Καβάγιας και ο βαθύφωνος Πέτρος Μαγουλάς. Στο πόντιουμ, ο Μιχάλης Ζέκε. Συμμετέχουν η χορωδία του Δήμου Αθηνών, σε διδασκαλία – διεύθυνση Σταύρου Μπερή, και η παιδική χορωδία Rosarte, σε διδασκαλία – διεύθυνση Ρόζης Μαστροσάββα. Για κάθε λάτρη της μουσικής του Μπαχ, αλλά και της μουσικής γενικότερα, τα Κατά Ματθαίον Πάθη είναι έργο «ιερό», κορυφαία έκφραση της πορείας του ανθρώπου προς το θείο, κατάθεση ψυχής και πνεύματος στην πιο αγνή, ειλικρινή και βαθιά τους διάσταση. Πριν από την έναρξη της συναυλίας έχει προγραμματιστεί (19:30) για τους κατόχους εισιτηρίων δωρεάν εισαγωγική ομιλία από τον Χαράλαμπο Γωγιό.

Μ. Τρίτη 30/4 στις 20:30

Από 11 έως 60€

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Ο κύριος Οικονομίδης, του Κώστα Λέκκα στο ΠΛΥΦΑ

Ο Λεωνίδας Οικονομίδης γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 σε κάποια παραθαλάσσια κωμόπολη της Πελοποννήσου. Ο Λεωνίδας γεννιέται στην σκηνή από τους ηθοποιούς. Αγαπάει την pop μουσική, τη θάλασσα και θέλει να γίνει αθλητής κολύμβησης. Κάποια στιγμή χρειάζεται λεφτά. Θα τα αναζητήσει σε διαφόρων ειδών πιστωτικά ιδρύματα. Για εγγύηση αν δεν μπορέσει να πληρώσει το χρέος του, θα του ζητηθεί κάτι πολύτιμο. Το μπλε τετράδιο. Το μπλε τετράδιο είναι το βασικότερο αντικείμενο μνήμης του, καθώς εκεί γράφει από μικρός για ό,τι τον συγκινεί και δε θέλει να χαθεί στη λήθη.

Το έργο αντλεί κυρίως τις αναφορές του από την γενιά του ’90 και του ’00. Είναι η γενιά που σπούδασε και άρχισε να αναζητά δουλειά τα χρόνια της κρίσης. H αγωνία της φυγής από το πατρικό σπίτι, η οικονομική εξάρτηση και οι γονεϊκές/κοινωνικές προβολές σχετικά με το επάγγελμα και την προσωπική ζωή την καθορίζουν σήμερα σημαντικά. Ανάμεσα στην απόλυτη αντίδραση ή στην απόλυτη υποταγή καλείται να βρει την δικιά της φωνή και να γίνει ορατή στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Ποια είναι η συλλογική μνήμη αυτής της γενιάς; Πώς η οικονομική ανασφάλεια διυλίζει τον ρομαντισμό της νιότης και πώς αντιδράμε σ’ αυτό;

Παίζουν: Παναγιώτης Παντέρας, Αναστασία – Νάστια Ντεντιάεβα, Λέων Λάππας, Κώστας Λέκκας

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15

13€ κανονικό, 10€ μειωμένο (φοιτητικά, ανέργων, ατέλειες)

ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Αθήνα

Θητεία: Έκθεση στη μνήμη Στέλιου Φαϊτάκη στη Roma Gallery

Μια επταμελής ομάδα Ελλήνων δημιουργών, όλοι τους από τη γενιά του Στέλιου Φαϊτάκη, συναντιούνται στη Roma Gallery για να τιμήσουν τον πρόωρα χαμένο ζωγράφο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 47 ετών. Το έργο τους στην έκθεση δε συνιστά αποκλειστικά ένα είδος αφιερώματος, αλλά φανερώνει και τις κοινές τους καταβολές, στοιχεία που αντλούν από μία ρίζα: ανεστραμμένη προοπτική, γραµµικές εκτελέσεις και γεωµετρικά µοτίβα, µετωπική διάταξη των µορφών, απουσία τρίτης διάστασης, όλα όσα διδάσκει η βυζαντινή ζωγραφική γλώσσα αναπλάθονται δημιουργικά σε συνθέσεις κοσμικού περιεχομένου. Στόχος λοιπόν είναι να αναδειχθεί ο τρόπος µε τον οποίο καλλιτέχνες της νεότερης γενιάς, αξιοποίησαν και ενέταξαν στους εικαστικούς τους προβληματισμούς στοιχεία της ζωγραφικής μας παράδοσης.

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00 – 20:00, Τετάρτη, Σάββατο 10:00 – 16:00

Roma Gallery, Οδός Ρώμα 5, Κολωνάκι

