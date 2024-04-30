Το όρος Ρουάνγκ, ηφαίστειο στη βόρεια Ινδονησία εισήλθε σε φάση έκρηξης επανειλημμένα σήμερα, σύμφωνα με την υπηρεσία ηφαιστειολογίας της χώρας, προκαλώντας την έκδοση διαταγών για την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων, το κλείσιμο κοντινού διεθνούς αεροδρομίου και την αύξηση του επιπέδου συναγερμού.

Από τις αρχές Απριλίου, το ηφαίστειο αυτό έχει εισέλθει σε φάση έκρηξης πάνω από έξι φορές, προκαλώντας την εσπευσμένη απομάκρυνση 6.000 κατοίκων από τα σπίτια τους. Οι αρχές θεωρούν πως εξακολουθεί να υπάρξει κίνδυνος.

Το Ρουάνγκ εισήλθε σε φάση έκρηξης περί τη 01:15 τη Δευτέρα προς Τρίτη (χθες στις 20:15 ώρα Ελλάδας) και δυο φορές σήμερα το πρωί, ανέφερε η υπηρεσία ηφαιστειολογίας σε ανακοίνωσή της.

Από τον κρατήρα εκτοξεύθηκε στήλη τέφρας, που έφθασε σε ύψος ως ακόμη και πέντε χιλιομέτρων.

Ορίστηκε ζώνη αποκλεισμού, ακτίνας έξι χιλιομέτρων, γύρω από το ηφαίστειο, ο κρατήρας του οποίου βρίσκεται σε υψόμετρο 725 μέτρων από το επίπεδο της θάλασσας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι κάτοικοι πρέπει να έχουν συναίσθηση του «κινδύνου εκτόξευσης πυρακτωμένων βράχων, καυτών νεφών (σ.σ. ηφαιστειακής τέφρας) και τσουνάμι, εξαιτίας πτώσης υλικών (προερχόμενων) από το ηφαίστειο στη θάλασσα».

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από την υπηρεσία εικονίζουν κοκκινόχρωμη στήλη ηφαιστειακής τέφρας να υψώνεται στον ουρανό μέσα στη νύχτα, πυκνά νέφη να εκλύονται από τον κρατήρα, ξύλινα σπίτια που έχουν αρχίσει να φλέγονται εξαιτίας του ότι έπεσαν πάνω τους πυρακτωμένοι βράχοι.

A new powerful eruption of the Ruang volcano began in Indonesia pic.twitter.com/IXhGKIQvpB — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) April 30, 2024

Στο Ρουάνγκ πάνω από 800 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Ορισμένοι επέστρεψαν στα σπίτια τους όταν οι αρχές ανακοίνωσαν την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης χθες, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο αριθμός των ανθρώπων που γύρισε σπίτι του αλλά είναι αναγκασμένος να φύγει ξανά σήμερα δεν είναι γνωστός ως αυτό το στάδιο.

Οι αρχές έκλεισαν σήμερα εκ νέου το διεθνές αεροδρόμιο Sam Ratulangi στην επαρχιακή πρωτεύουσα Μαναντό, σε απόσταση 100 και πλέον χιλιομέτρων, ανέφερε ο δημόσιος οργανισμός ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας AirNav Indonesia.

Η Ινδονησία, τεράστιο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, εκτείνεται κατά μεγάλο μέρος της πάνω από τον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, ζώνη όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και είναι έντονη η ηφαιστειακή και η σεισμική δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

