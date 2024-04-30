Η Τουρκία ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ ότι θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Ολλανδού πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε για τη θέση του νέου γενικού γραμματέα της Συμμαχίας.

Την είδηση μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επικαλούμενο πληροφορίες από Τούρκους αξιωματούχους που δεν κατονομάζει.

Ο Μαρκ Ρούτε συναντήθηκε στις 26 Απριλίου, στην Κωνσταντινούπολη, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας μεταξύ άλλων την υποστήριξη της 'Αγκυρας στην υποψηφιότητά του για να εκλεγεί ΓΓ του ΝΑΤΟ, μετά τη λήξη της θητείας του Νορβηγού Γενς Στόλτενμπεργκ την 1η Οκτωβρίου.

Στην από κοινού συνέντευξη Τύπου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ολλανδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ χρειάζεται την Τουρκία και την ηγεσία της. «Η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ χρειάζεται την Τουρκία όσον αφορά στη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και τις ευρύτερες διατλαντικές σχέσεις», δήλωσε ο Ρούτε, τονίζοντας επίσης πως «η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Μετά τις ΗΠΑ, η Τουρκία αντιπροσωπεύει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι μια χώρα που βρίσκεται σε μια δύσκολη περιοχή, σε μια γεωγραφία με δύσκολους γείτονες».

Ο Ρούτε ανέφερε ακόμη ότι «η Τουρκία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο» στις προσπάθειες για την επίλυση της κατάστασης στη Γάζα και για την αντιμετώπιση του πολέμου στην Ουκρανία. «Η Τουρκία είναι ένας γεωπολιτικός παράγοντας», συμπλήρωσε ο Ρούτε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

